Dino Repeša stigao na klupu Splita: "Želim momčad za dva fronta"

Dino Repeša (32) novi je trener Splita. Prošle sezone vodio je Cedevitu Junior, prije toga Cibonu, Pardubice i Prag.

- Pozdravljam sve ljubitelje košarke u Splitu, naše navijače, hvala upravi kluba na ukazanom povjerenju. Bilo je dugo toplo ljeto, imao sam neke opcije u inozemstvu i kod nas, ali odabrao sam Split zbog projekta kojeg su mi prezentirali ljudi iz kluba. Vjerujem da uz temeljit rad privući navijače na tribine i zajedno s njima ostvariti dobar rezultat - rekao je Repeša.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Još u vrijeme kada mu je otac Jasmin bio trener Splita, tamo početkom stoljeća, Dino je osjetio grad podno Marjana.

- Živjeli smo na Bačvicama, išao sam u OŠ Pojišan, vežu me lijepa sjećanja, druženja na onom igralištu ispred škole. Drago mi je da sam se vratio tamo gdje sam imao lijepo djetinjstvo - kaže Dino.

Kakav Split navijači mogu očekivati?

- Selektirat ćemo igrače koji mogu igrati na dva fronta, to je u ovom trenutku najvažniji do posla. ABA liga nije bila nikad jača, i domaća liga je sve snažnija, ekipe se pojačavaju iz tjedna u tjedan. Želimo momčad koja može parirati u ABA ligi i u domaćem prvenstvu se boriti za trofej sa Zadrom - rekao je Repeša.

Split je zahtjevna sredina, ne trpi prosječnost. Plaši li se Dino Repeša izazova vođenja "Žutih"?

- Ne plašim se izazova, ovo mi je osma sezona kao glavni trener, u ovaj posao sam ušao s 19 godina, bio sam pomoćnik Jusupu u KK Zagrebu. Split mi je izazov, vjerujem u rad, a to će navijači prepoznati i s njima ćemo biti puno bliži bitnim pobjedama i dobrim rezultatima - zaključio je Repeša.