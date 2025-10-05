Dinamo smanjio vodstvo Lokomotive. Rezultat na Maksimiru je 2:1

U tijeku je utakmica devetog kola SuperSport HNL-a između Lokomotive i Dinama na Maksimiru. Domaćin je trenutno u vodstvu 2:1.

Prvi pogodak postigao je Aleks Stojaković u 21. minuti nakon sjajne akcije i odbijene lopte koju je uputio Krivak. Stojaković se našao sam ispred vratara Nevistića i preciznim udarcem pogodio lijevi kut mreže. Iako je situacija na trenutak izgledala kao zaleđe, VAR provjera potvrdila je regularnost pogotka.

U 61. minuti, Scott McKenna vratio je loptu za Nevistića, koji je nije dobro primio. Krivak je letio prema njemu da uzme loptu, a golman Dinama ga je srušio. Nakon pregleda VAR-a dosuđen je penal, koji je Marko Pajač sigurno realizirao za povećanje vodstva Lokomotive.

Ubrzo nakon toga, u 67. minuti je zabio Dinamo. Strijelac je bio Dion Drena Beljo. I tako je smanjio vodstvo Lokomotive na 2:1.

Dvoboj na Maksimiru očito obećava još puno uzbuđenja — utakmica je i dalje u tijeku, a sve ključne trenutke donosit ćemo vam tijekom večeri.

Uskoro opširnije...