Dinamo protiv Maccabija do druge pobjede u Europskoj ligi

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 (2-1) u utakmici odigranoj u četvrtak na TSC Areni u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji.

Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, ali je Dinamo u sljedećih pet minuta došao do preokreta. U 16. minuti je Mateo Lisica, nakon dodavanja Josipa Mišića, snažnim udarcem pod gredu postigao izjednačujući pogodak, a u 19. minuti je Dejan Ljubičić pokazao snalažljivost u kaznenom prostoru, nakon sjajnog prodora i asistencije Morisa Valinčića.

Dejan Ljubičić je u 72. minuti postigao i svoj drugi pogodak, kad je s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem poslao loptu u mrežu uz samu vratnicu za konačnih 3-1.

Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

Dinamo će i u 3. kolu Europske lige igrati u gostima, a suparnik će mu biti švedski Malmo, koji je doživio dva poraza i na zadnjem je mjestu na ljestvici. Taj je dvoboj na rasporedu za tri tjedna, 23. listopada (21 sat), piše Gol.hr.

Standings provided by Sofascore