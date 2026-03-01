Dinamo pobjegao Hajduku na sedam bodova prednosti

U posljednjoj utakmici 24. kola SHNL-a Dinamo je na Maksimiru pobijedio Goricu rezultatom 4:2. Plave je u vodstvo u ranoj fazi utakmice doveo Dion Drena Beljo, a nedugo nakon njega zabio je i Luka Stojković. U drugom poluvremenu za Plave je strijelac bio Marko Soldo te ponovno Beljo.

Za Goricu su zabijali Žan Trontelj i Ante Erceg. Dinamo je ovom pobjedom iskoristio kiks Hajduka protiv Varaždina te se odvojio na sedam bodova prednosti na vrhu uoči derbija s Bijelima na Poljudu.

Rano vodstvo Plavih

Dinamo je pitanje pobjednika praktički riješio u prvih dvadesetak minuta. Domaćini su poveli već u 7. minuti, kada je nakon slobodnog udarca Stojkovića lopta u gužvi došla do Belje, koji je iz blizine nakon inicijalnog dodira Scotta McKenne posprema u mrežu.

Samo deset minuta kasnije, na semaforu je stajalo 2:0. Beljo je presjekao loptu u opasnoj zoni i dodao Stojkoviću, koji je lijepom varkom izbacio čuvara i s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem pogodio donji kut gola Gorice.

Gorica smanjila, Dinamo pogađao okvir gola

Iako se činilo da Goricu čeka katastrofa, gosti su se uspjeli vratiti u utakmicu u 36. minuti. Nakon prodora po desnoj strani, Bruno Bogojević oštro je ubacio na drugu vratnicu, gdje je natrčao Trontelj i smanjio na 2:1.

Do kraja poluvremena Dinamo je mogao povećati prednost, no Beljo je u 40. minuti snažnim udarcem s dvadesetak metara pogodio gredu. Okvir gola spasio je Goricu i u nastavku, kada je u 55. minuti gredu s distance uzdrmao i Josip Mišić.

Potvrda pobjede u drugom poluvremenu

Sve dvojbe oko pobjednika Dinamo je otklonio sredinom drugog dijela. U 62. minuti Stojković je izveo korner, a najviši u skoku bio je Marko Soldo i glavom zabio za 3:1.

Konačna odluka pala je u 73. minuti. Nakon udarca Belje, lopta je u ruku pogodila Filipovića, a sudac Dario Bel je nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Beljo, postigavši svoj drugi gol na utakmici za vodstvo 4:1.

Do kraja susreta Gorica je uspjela tek ublažiti poraz. U 88. minuti Soldo je skrivio jedanaesterac, a Ante Erceg je minutu kasnije postavio konačnih 4:2. Utakmicu je na Maksimiru pratilo 7548 gledatelja, piše Index.