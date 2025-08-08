Close Menu

Dinamo pobijedio Vukovar

Trenutno su prvi na ljestvici
BBB, Bad Blue Boys, Zagreb, Maksimir

Nogometaši Dinama pobijedili su Vukovar 1991 rezultatom 3:0 na otvaranju drugog kola SuperSport HNL-a. Zagrepčani su do druge pobjede u novoj sezoni stigli golovima Gabriela Vidovića, Diona Drene Belje i Sandra Kulenovića.

Dinamo će u okviru trećeg kola SHNL-a gostovati kod Rijeke sljedeće subote od 21 sat, dok će Vukovarci svoje prve bodove tražiti u Vinkovcima protiv Istre 1961. Njihov dvoboj je na rasporedu u petak od 18:45, piše Index.

Tablice omogućuje Sofascore

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0