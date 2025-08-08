Dinamo pobijedio Vukovar

Nogometaši Dinama pobijedili su Vukovar 1991 rezultatom 3:0 na otvaranju drugog kola SuperSport HNL-a. Zagrepčani su do druge pobjede u novoj sezoni stigli golovima Gabriela Vidovića, Diona Drene Belje i Sandra Kulenovića.

Dinamo će u okviru trećeg kola SHNL-a gostovati kod Rijeke sljedeće subote od 21 sat, dok će Vukovarci svoje prve bodove tražiti u Vinkovcima protiv Istre 1961. Njihov dvoboj je na rasporedu u petak od 18:45, piše Index.