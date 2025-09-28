Dinamo pobijedio Slaven u golijadi na Maksimiru

Nogometaši Dinama pobijedili su Slaven Belupo rezultatom 4:1 u posljednjoj utakmici osmog kola SuperSport HNL-a igranoj na Maksimiru. Zagrepčani su slavili golovima Arbera Hoxhe, Sandra Kulenovića, Monsefa Bakrara i Matea Lisice, dok je jedini gol za goste postigao Adriano Jagušić.

Dinamo je ovom pobjedom zadržao prvo mjesto ljestvice s 19 bodova, tri više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Slaven osmi s devet bodova, četiri više od posljednjeg Vukovara 1991. U posljednjem kolu prvog kruga SHNL-a, Dinamo će igrati protiv Lokomotive, a Slaven će dočekati Osijek, piše Index.

Slaven se dobro držao do pred kraj poluvremena

Dinamo je preuzeo inicijativu od prve minute i kružio oko obrane Slaven Belupa koji se spustio u niski blok i čekao priliku iz kontranapada. Kulenović je već u drugoj minuti imao priliku s 11-12 metara, ali je pucao pokraj gola. Nakon toga je uslijedio jako miran dio utakmice jer su igrači Dinama kontrolirali utakmicu posjedom, ali bez izraženije prilike, dok se Slaven izvrsno branio i nije im dopuštao gol-šanse.

Dinamo je nakon velike muke poveo u 41. minuti kada je Hoxha primio loptu prsima uz lijevu aut-liniju, prošao dvojicu igrača Slavena, odigrao dupli pas s Dejanom Ljubičićem na ulasku u kazneni prostor, položio varkom još jednog braniča i mekano prebacio golmana Osmana Hadžikića za 1:0.

Tik pred kraj poluvremena opet je ključan bio Arber Hoxha. Presjekao je loptu na centru, prošao Agbekpornua i dao sjajnu loptu za Kulenovića u prostor, a napadač Modrih iznenadio je Hadžikića udarcem u prvi kut za povećanje prednosti na 2:0.

Golčine u drugom dijelu

Trener Dinama Mario Kovačević je na startu drugog poluvremena izvadio Hoxhu i ubacio Matea Lisicu, koji mu je to vratio s golom i asistencijom u nastavku. Pitanje pobjednika riješeno je u 56. minuti kada je Josip Mišić proigrao Lisicu koji je poslao povratnu loptu na kojoj su bili Valinčić i Bakrar, a nešto brži je bio Bakrar koji je tako zabio treću utakmicu u nizu nakon što je poentirao i protiv Hajduka i protiv Fenerbahcea.

Četiri minute kasnije Kulenović je izborio penal, dogovarao se s Bennacerom oko izvođenja, ali je na kraju promašio jer mu je Hadžikić obranio udarac. Samo šest minuta poslije stigla je kazna jer je Jagušić majstorski zabio izravno iz slobodnog udarca za 3:1.

Jagušić je u 69. minuti zamalo bio asistent, ali udarac Andrije Filipovića glavom, sjajno je obranio Ivan Nevistić. Nakon što Slaven tada nije zabio, Dinamo je u 71. minuti potvrdio pobjedu. Ljubičić je dodao za Lisicu koji razornim udarcem s otprilike 18 metara iskosa pogađa u lijevi gornji kut mreže gostiju za 4:1, što će se pokazati i konačnim rezultatom dvoboja.

Što se završnih minuta tiče, treba istaknuti kako je publika na Maksimiru zapljeskala Robertu Mudražiji koji je ušao u igru u 75. minuti što je bio njegov prvi službeni nastup za Dinamo na domaćem terenu. Prethodno je odigrao 16 minuta na Rujevici u pobjedi od 2:0 protiv Rijeke.