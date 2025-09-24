Dinamo pobijedio Fenerbahče na početku Europa lige

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone, javlja HRT.

Modri ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a pobjedu je zapečatio Monsef Bakrar (90+5). Strijelac za goste bio je Sebastian Szymanski (25).

Već idućeg tjedna Modre očekuje gostovanje u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva (2. listopada), potom slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga), Dinamo potom putuje u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.