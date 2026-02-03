Dinamo organizira "Plavu noć" u Bosni

GNK Dinamo objavio je poziv na "Plavu noć", događaj koji se prvi put organizira u Bosni i Hercegovini, a održat će se u petak, 13. veljače 2026. godine, s početkom u 19 sati u Kiseljaku.

Prema objavi kluba, riječ je o cjelovečernjem okupljanju namijenjenom članicama i članovima Dinama, navijačima te prijateljima kluba. Događaj će se održati u Motelu Žigi, na adresi Han ploča 172, Kiseljak.

Ulaznice su, kako je navedeno na službenom vizualu, 100 KM (all inclusive). Ulaz je besplatan za djecu do 7 godina, dok je za djecu od 7 do 12 godina cijena 80 KM. Tijekom večeri, prema najavi, održat će se i akcija učlanjenja te tombola.

Prodaja ulaznica organizirana je na više lokacija: UND Kiseljak, Restoran Lovački dom, Motel Žigi te The Basement club Čitluk.