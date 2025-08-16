Dinamo je u derbiju trećeg kola svladao Rijeku na Rujevici

U derbiju 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na Rujevici pred 7.776 gledatelja pobijedio Rijeku sa 2-0 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva.

Oba gola zabio je Dion Drena Beljo (24, 31-11m).

Bio je to okršaj aktualnog prvaka i doprvaka, a bodovi su pripali "modrima" koji su prošle sezone gledali Rijeci u leđa.

Gosti su poveli u 24. minuti. Ljubičić je ubacio s desne strane, Beljo je sjajno utrčao u peterac i lagano zabio pored stopera Rijeke. Zanimljivo, Beljo se prilikom proslave gola glavom sudario sa suigračem Valinčićem i ponovno mu je pukla arkada.

Samo sedam minuta kasnije Beljo je zabio i drugi gol na utakmici. Stojković je uposlio Vidovića u kaznenom prostoru, a Ndockyt ga neoprezno oborio skrivivši kazneni udarac. Beljo je pucao i sigurno pogodio za 2-0.

Najbliže golu u prvom dijelu Rijeka je bila u 44. minuti kada je Dantas pucao sa 18 metara tik uz vratnicu.

Đalović je pokušao probuditi momčad napravivši u poluvremenu tri izmjene. Umjesto Ndockyta, Rukavine i Jurića u igru su ušli Lasickas, Ilinković i Čop i domaćin je zaigrao daleko bolje.

U 53. minuti Rijeka je mogla smanjiti. U istom napadu je imala čak tri prilike, no "modre" su spasili Nevistić i okvir gola.

Prvo je Nevistić obranio udarac Fruku, koji je odbijenu loptu dodao do Čopa, a ovaj udarcem glavom uzdrmao vratnicu. Na odbijenu loptu je ponovo natrčao Fruk pogodivši još jednom okvir gola.

U 60. minuti opasno je zaprijetio i Dinamo, pucao je Stojković, ali pored gola. Petnaest minuta prije kraja još jednom prijeti domaćin, no Nevestić je na vrijeme izašao i zaustavio Dantasov udaraca.

U završnici susreta Rijeka je pritiskala, no Dinamo je obranio sigurnu prednost.

U prvom subotnjem ogledu Gorica je na stadionu Maksimir pobijedila Lokomotivu sa 3-1 upisavši prvu pobjedu sezone, dok su "lokosi" upisali prvi poraz.

Lokomotiva je povela u 13. minuti golom Domagoja Antolića iz jedanaesterca, izjednačio je Jurica Pršir u 52. minuti, a četiri minute kasnije rezultat je okrenuo Iker Pozo.

Gorica je pobjedu potvrdila golom Ante Ercega u 85. minuti.

Gorica je ovom pobjedom skočila na četvrto mjesto sa četiri boda, koliko ima i Lokomotiva na petoj poziciji.

U petak su Vukovar 1991 i Istra 1961 su odigrali 1-1. Gosti su poveli u 39. minuti golom Stjepana Lončara, a dvije minute kasnije izjednačio je Lovro Banovec.

Preostale dvije utakmice na rasporedu su u nedjelju, a sastaju se Varaždin - Osijek, te Hajduk - Slaven Belupo.

Na ljestvici vodi Dinamo s devet bodova, Hajduk ima šest bodova i susret manje, a zatim slijede Rijeka, Gorica i Lokomotiva sa po četiri boda, piše Gol.hr.

Standings provided by Sofascore