Dinamo je porazom od Celte Vigo zaradio – tisuću eura

Zagrebački Dinamo je u 4. kolu Europske lige na Maksimiru doživio težak poraz od Celte Vigo (0:3), ali je – vjerovali ili ne – unatoč tome ipak nešto zaradio.

Iako su gosti već u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika, zahvaljujući dvama golovima Pabla Durana i autogolu Sergija Domingueza, Dinamo je iz tog susreta izvukao simboličnu financijsku korist.

Tisuću eura za poraz

Prema podacima stranice Football Meets Data, UEFA je klubovima za 4. kolo dodijelila: 450.000 eura za pobjedu, 150.000 eura za remi.

No, budući da su u ovom kolu zabilježena četiri remija, dio neraspodijeljenih sredstava preusmjeren je poraženim klubovima. Tako je i Dinamo za poraz od Celte inkasirao 1.000 eura, piše Gol.hr.