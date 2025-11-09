Dinamo izgubio od Istre. Zaostaje četiri boda za Hajdukom

Nogometaši Istre i Dinama danas su od 16:00 sati igrali utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a. Slavila je Istra rezultatom 2:1, a junak je susreta bio Lawal.

Istra je povela već u 10. minuti: Lawal je slomio Lisicu i mirno zatresao mrežu za 1:0. Potom je isti strijelac u 32. minuti zabio drugi gol nakon asistencije Kadušića, a zagrebačka je momčad ostala pospana. Probudili su se tek u 80. minuti kada je Bakrar nakon asistencije Stojkovića zatresao mrežu.

Istra je ovom pobjedom zasad skočila na 3. mjesto s 19 bodova, a Dinamo je ostao drugi s 25 bodova. Ljestvicu predvodi Hajduk s 29 bodova.