Dinamo i Hajduk će se sutra oglasiti

Glavnom tajniku Hrvatskog nogometnog saveza Tomislavu Svetini ozbiljno je ugrožena funkcija nakon što je nedavno viđen u društvu Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa. Raste pritisak za njegovom smjenom, kako unutar samog Saveza, tako i od strane najvećih hrvatskih klubova.

Naime, Tomislav Svetina, Božidar Šikić i Neven Šprajcer prije nekoliko su dana snimljeni u hercegovačkom restoranu Udovice sa Zdravkom Mamićem, nekadašnjim čelnikom Dinama. Svetina je kasnije tvrdio kako se radilo o "slučajnom susretu" te da s Mamićem nije u kontaktu već godinama, piše Index.

Dinamo i Hajduk zajednički protiv Svetine

Ovaj susret razljutio je čelnike HNS-a, pogotovo jer je Svetina glavni tajnik, a Šikić član Izvršnog odbora. Predsjednik Saveza Marijan Kustić nastoji vratiti povjerenje u hrvatski nogomet, u sklopu čega je iz HNS-a već ranije otišao spomenuti Šprajcer, koji je 2025. nepravomoćno osuđen.

Prema informacijama koje su dospjele u javnost, u Savezu prevladava stav da je Svetinin privatni sastanak s Mamićem nanio ozbiljnu štetu ugledu HNS-a, zbog čega se sve glasnije spominje njegova smjena. Kustić je, kako se doznaje, Svetini ponudio dvije opcije: da sam odstupi ili će o njegovoj sudbini odlučivati Izvršni odbor. Navodno većina od 17 članova Izvršnog odbora već podržava smjenu.

Dodatni pritisak na glavnog tajnika stiže i iz klupskog nogometa. Prema najavama, Dinamo i Hajduk trebali bi se tijekom srijede oglasiti odvojenim priopćenjima u kojima će zauzeti čvrst stav i zatražiti Svetininu smjenu. U situaciji u kojoj se na istoj strani nalaze i vodstvo Saveza i dva najveća hrvatska kluba, ishod se čini prilično izvjesnim.

Upitna i pozicija u Zagrebačkom savezu

Eventualna smjena u HNS-u mogla bi pokrenuti i pitanje Svetinine pozicije na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza. Dinamo i drugi klubovi koji su mu se protivili na nedavnim izborima za predsjednika ZNS-a, a koji su od početka bili praćeni prijeporima, mogli bi iskoristiti ovaj trenutak za pokretanje nove inicijative za njegovim micanjem i s te funkcije.