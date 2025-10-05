Dinamo danas očekuje debakl na Maksimiru?

Danas od 18:45 Dinamo je gost na Maksimiru. Igra utakmicu devetog kola SuperSport HNL-a, zadnju u prvom krugu prvenstva. Domaćin mu je Lokomotiva kojoj je Dinamov stadion privremeni dom dok se stadion u Kranjčevićevoj ne izgradi što se očekuje pred kraj 2026. godine.

Dinamo je prvi na tablici. Ima isti broj bodova kao i Hajduk (19), ali je u međusobnom ogledu na Poljudu pobijedio najvećeg rivala s 3:1 i protiv Lokomotive će tražiti svoju sedmu pobjedu u prvoj četvrtini prvenstva. S druge strane, Lokomotiva je pod vodstvom Nikice Jelavića četvrta momčad prvenstva. U slučaju da ne izgubi, preskočit će Varaždin i zasjest na treće mjesto.

Karte se jako slabo prodaju

Plavi se nalaze u fantastičnom nizu. U zadnje četiri utakmice imaju isto toliko pobjeda. Padali su redom Hajduk, Fenerbahče, Slaven Belupo i Maccabi Tel Aviv s ukupnom gol razlikom 12:3 u tom periodu.

Iako je Dinamova forma na vrhuncu i premda slijedi dvotjedna stanka za reprezentaciju, interes za utakmicu s Lokomotivom je jako slab. Do jučer u ponoć, zagrebački klub je prodao tek nešto malo više od dvije tisuće ulaznica.

Lokomotiva ima zanemariv broj godišnjih ulaznica i u Zagrebu cijeli dan pada kiša pa bi posjeta na susretu mogla biti pravi debakl. U ovom trenutku bi pet tisuća ljudi bila premija prema svim pokazateljima, piše Index.