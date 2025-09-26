Dina Levačić savladala mitsku dionicu od Alcatraza do kopna

Daljinska plivačica Dina Levačić dodala je još jednu impresivnu dionicu u svoj već bogati plivački opus. Otplivala je od zloglasnog zatvora Alcatraz do kopna u zaljevu San Francisca, jedne od najpoznatijih i najizazovnijih plivačkih ruta na svijetu.

Iako je udaljenost od oko 3 kilometra naizgled skromna, ovo plivanje nosi posebne izazove. Jake struje, hladna i promjenjiva temperatura mora te vjetar i valovi čine prijelaz od Alcatraza do kopna zahtjevnim i rizičnim čak i za najspremnije plivače. Današnja temperatura mora bila je 18°C, što je za daljinske plivače podnošljivo, no i dalje dovoljno niska da testira izdržljivost.

Dina: "Ovo je dionica koju sanja svaki daljinski plivač"

Nakon što je stigla na kopno, Dina nije krila emocije:

"Ovo je dionica koju poželi otplivati svaki daljinski plivač kada se krene baviti ovim sportom. Presretna sam da sam dobila priliku odraditi ovu legendarnu dionicu", kazala je Levačić.

Povijest i simbolika Alcatraza

Alcatraz, nekadašnji zatvor smješten na istoimenom otoku, nadaleko je poznat kao mjesto s kojeg je bijeg gotovo nemoguć. Upravo zato ova plivačka ruta ima i posebnu simboliku – izazov koji spaja povijest i sport. Plivači se na ovoj dionici suočavaju s istim prirodnim zaprekama koje su nekada činile bijeg iz zatvora gotovo nezamislivim.

Novi izazov – Angel Island

Za Dinu ovo nije kraj kalifornijske avanture. Već za dva dana očekuje je novi pothvat – plivanje oko Angel Islanda, otoka smještenog u sjevernom dijelu zaljeva San Francisca. Riječ je o duljoj i još zahtjevnijoj dionici koja traži maksimalnu pripremljenost i mentalnu snagu.

Tko je Dina Levačić?

Dina Levačić (1996.) jedna je od najpoznatijih hrvatskih daljinskih plivačica. Dolazi iz Splita, a iza sebe ima niz iznimnih rezultata. Članica je elitne skupine plivača koji su preplivali Ocean's Seven, sedam najzahtjevnijih kanala svijeta. Time je ušla u društvo tek nekolicine sportaša globalno.

Njezina plivanja nisu samo sportski pothvati – Dina često koristi svoje nastupe kako bi promovirala humanitarne akcije i skretala pažnju javnosti na važne društvene teme. U sportu koji traži izuzetnu fizičku spremu, ali i mentalnu snagu, Dina se profilirala kao jedna od najboljih ambasadorica Hrvatske na svjetskoj sceni.