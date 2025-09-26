Close Menu

Dina Levačić savladala mitsku dionicu od Alcatraza do kopna

"Presretna sam da sam dobila priliku odraditi ovu legendarnu dionicu", kazala je Levačić

Daljinska plivačica Dina Levačić dodala je još jednu impresivnu dionicu u svoj već bogati plivački opus. Otplivala je od zloglasnog zatvora Alcatraz do kopna u zaljevu San Francisca, jedne od najpoznatijih i najizazovnijih plivačkih ruta na svijetu.

Iako je udaljenost od oko 3 kilometra naizgled skromna, ovo plivanje nosi posebne izazove. Jake struje, hladna i promjenjiva temperatura mora te vjetar i valovi čine prijelaz od Alcatraza do kopna zahtjevnim i rizičnim čak i za najspremnije plivače. Današnja temperatura mora bila je 18°C, što je za daljinske plivače podnošljivo, no i dalje dovoljno niska da testira izdržljivost.

Dina: "Ovo je dionica koju sanja svaki daljinski plivač"

Nakon što je stigla na kopno, Dina nije krila emocije:

"Ovo je dionica koju poželi otplivati svaki daljinski plivač kada se krene baviti ovim sportom. Presretna sam da sam dobila priliku odraditi ovu legendarnu dionicu", kazala je Levačić.

Povijest i simbolika Alcatraza

Alcatraz, nekadašnji zatvor smješten na istoimenom otoku, nadaleko je poznat kao mjesto s kojeg je bijeg gotovo nemoguć. Upravo zato ova plivačka ruta ima i posebnu simboliku – izazov koji spaja povijest i sport. Plivači se na ovoj dionici suočavaju s istim prirodnim zaprekama koje su nekada činile bijeg iz zatvora gotovo nezamislivim.

Novi izazov – Angel Island

Za Dinu ovo nije kraj kalifornijske avanture. Već za dva dana očekuje je novi pothvat – plivanje oko Angel Islanda, otoka smještenog u sjevernom dijelu zaljeva San Francisca. Riječ je o duljoj i još zahtjevnijoj dionici koja traži maksimalnu pripremljenost i mentalnu snagu.

Tko je Dina Levačić?

Dina Levačić (1996.) jedna je od najpoznatijih hrvatskih daljinskih plivačica. Dolazi iz Splita, a iza sebe ima niz iznimnih rezultata. Članica je elitne skupine plivača koji su preplivali Ocean's Seven, sedam najzahtjevnijih kanala svijeta. Time je ušla u društvo tek nekolicine sportaša globalno.

Njezina plivanja nisu samo sportski pothvati – Dina često koristi svoje nastupe kako bi promovirala humanitarne akcije i skretala pažnju javnosti na važne društvene teme. U sportu koji traži izuzetnu fizičku spremu, ali i mentalnu snagu, Dina se profilirala kao jedna od najboljih ambasadorica Hrvatske na svjetskoj sceni.

