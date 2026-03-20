Diler završio na Bilicama, policija mu našla kokain, metamfetamin, vagu...

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske okupljeni u zasebnoj skupini usmjereni na suzbijanje zlouporaba droga dovršili su još jedno kriminalističko istraživanje na području Makarske. 22-godišnjak se sumnjiči da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U četvrtak, 18. ožujka 2026.godine tijekom postupanja policijskih službenika prema njemu utvrđeno je da posjeduje kokain. Muškarac je pokušao pobjeći kada je ugledao policijske službenike, ali u tome nije uspio. Od njega je oduzeto 1,98 grama te droge.

U nastavku kriminalističkog istraživanja policijski službenici tijekom pretrage stana kojeg 22-godišnjak koristi oduzeli su 80 grama droge kokain, 5 grama droge metamfetamin, digitalnu vagu za precizno mjerenje s tragovima bijele praškaste materije i uređaj za vakuumiranje.

Muškarac je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.

Također, tijekom događaja s obzirom na to da je 22-godišnjak upravljao električnim mopedom policijski službenici su zatražili da obavi preliminarno testiranje na prisutnost doge, što je 22-godišnjak odbio, upravljao je neregistriranim i neosiguranim električnim mopedom, bez registarskih oznaka, za vrijeme dok mu je na snazi rješenje o oduzimanju vozačke dozvole do obavljanja izvanrednog liječničkog pregled te je na opisani način počinio pet prekršaja radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Dovršeno je istraživanje i nad 28-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je u stanu na području Makarske posjedovao opremu za uzgoj marihuane. Uz opremu oduzeta je i jedna stabljika marihuane.

Skupina policijskih službenika objedinjeni u cilju suzbijanja zlouporaba droga do sada su na području od Makarske do Splita, u proteklu godinu dana i tri mjeseca, realizirali 113 kriminalističkih istraživanja od čega se 100 istraživanja odnosilo na suzbijanje zlouporaba droga, a kazneno su prijavili 105 osoba. Također, dovršili su i jedanaest značajnih kriminalističkih istraživanja tijekom kojih je pronađeno nedozvoljeno oružje.