Dijete teško ozlijeđeno u naletu auta, istrčalo je na cestu

Izgleda da vozač nije bio pijan

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer u 17:35 sati u mjestu Vojakovac, teško je ozlijeđeno dijete nakon što je na njega naletio osobni automobil. Dijete je s teškim tjelesnim ozljedama prevezeno u Klinički bolnički centar Zagreb, izvijestila je PU koprivničko-križevačka.

Prema policijskom izvješću, do nesreće je došlo kada je 73-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka u smjeru mjesta Čabraji, naletio na dijete. Navodi se kako je dijete u trenutku nesreće istrčalo iz dvorišta na kolnik.

Vozaču automobila u Domu zdravlja Križevci uzeti su uzorci krvi i urina kako bi se utvrdila eventualna prisutnost alkohola u organizmu, iako prvi navodi govore da nije bio pod utjecajem alkohola.

Policijski službenici će nakon dovršenog očevida dostaviti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

