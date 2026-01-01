Dijete (2) ranjeno metkom u glavu na dočeku u Skoplju: Životno je ugrožen

Dvogodišnje dijete zaprimljeno je sinoć na Kliniku za intenzivnu njegu u Skoplju s teškom prostrjelnom ranom glave, izjavio je danas Igor Merdžanovski, ravnatelj Klinike za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje.

Dijete se nalazi u životno ugrožavajućem stanju. Merdžanovski je rekao kako nema informacija o okolnostima u kojima je dijete ranjeno iz vatrenog oružja te je novinare uputio da se za dodatne informacije obrate policiji.

Kirurške klinike imale su, kako je rekao, iznimno burnu novogodišnju noć, tijekom koje je zbrinut velik broj pacijenata s različitim ozljedama, prenosi Index.

Prometne nesreće, padovi s visine, fizički napadi...

Tijekom noći zaprimljeni su pacijenti ozlijeđeni u tri prometne nesreće. Nekoliko osoba s lakšim ozljedama pregledano je i pušteno na kućno liječenje, dok je 17-godišnja djevojka iz Tetova zaprimljena s teškom ozljedom i podvrgnuta operativnom zahvatu. U Skoplju nije bilo teških prometnih nesreća.

"Zabilježena su i tri ozlijeđena pacijenta nakon pada s visine. Među njima je 30-godišnji muškarac koji je pronađen nakon pada na području Bunjakovca i nalazi se u životno ugrožavajućem stanju. Operirana mu je kralježnica i trenutačno se nalazi na Klinici za intenzivnu njegu. Na Kliniku za neurokirurgiju zaprimljen je i 16-godišnji pacijent iz Štipa, također nakon pada s visine", naveo je Merdžanovski.

Tijekom noći zabilježeno je i osam slučajeva fizičkih napada. Šest pacijenata s tjelesnim ozljedama pušteno je na kućno liječenje, među njima i jedna osoba s površinskom ozljedom nožem. Zabilježena je i prostrjelna rana lakatnog zgloba kod pacijenta iz Skoplja, a incident se dogodio u Prilepu.

Korištenje pirotehnike

Velik broj ozljeda povezan je i s uporabom pirotehničkih sredstava. Na Kliniku za plastičnu kirurgiju zaprimljeno je ukupno 20 pacijenata, dok se na Dječjoj kirurgiji zbrinjavaju dvoje djece u dobi od 12 i 13 godina, kod kojih je planirano kirurško liječenje.

Na Kliniku za traumatologiju zaprimljen je i 69-godišnji pacijent s ozljedama lijeve podlaktice i šake zadobivenima od pirotehnike, dok će tri osobe s lakšim ozljedama biti puštene na kućno liječenje. Liječnici su istaknuli i da je broj ozlijeđenih tijekom dočeka Nove godine bio znatno veći u odnosu na prethodne godine.