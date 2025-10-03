Dijelovi Splita, Podstrane i Kaštela ostaju bez struje. Evo detalja

Elektrodalmacija Split objavila je raspored planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, zbog kojih će više ulica i naselja ostati bez električne energije. Prekidi su predviđeni za ponedjeljak, 6. listopada, i utorak, 7. listopada 2025. godine. Radovi se provode radi održavanja i modernizacije mreže.

Ponedjeljak, 6. listopada

U Kaštel Kambelovcu će od 9 do 10 sati bez struje biti dio ulice Ivana Pavla II (od broja 120 do 152), Put Kruševika i Put Podvornice. Na području Podstrane prekid opskrbe planiran je od 11 do 12 sati, a bez električne energije ostat će potrošači u Banici (kućni brojevi 2, 4 i 6).

U Splitu su najopsežniji radovi zakazani u jutarnjim satima. Od 8 do 9 sati doći će do prekida u više ulica u blizini trafostanice, među kojima su Svačićeva, Porinova, Dujmova, Kninska, Metodova, Zrinsko-Frankopanska i Slavićeva. Osim toga, od 8:30 do 14 sati zbog zamjene mjernih uređaja bez struje će biti potrošači u ulici Ljudevita Posavskog (kućni brojevi 12, 12A, 12B i 14).

Utorak, 7. listopada

Dan kasnije radovi se nastavljaju. U Kaštel Gomilici od 9 do 14 sati bez električne energije bit će stanovnici ulica Frana Krste Frankopana i Kraljice Jelene. Na području Neorića i Sutićine planirani su radovi na srednjenaponskoj mreži, zbog čega će potrošači ostati bez struje od 8:30 do 14 sati.

U Splitu će od 9 do 13 sati bez struje biti kućanstva u ulici Put Sv. Ižidora 42A, 42B i 42C.

Zbog zamjene mjernih uređaja tijekom dana predviđeni su prekidi i u drugim dijelovima Splita:

Biokovska 10 i 12 (8:30 – 14:00)

Rendićeva (8:00 – 14:00)

Ljudevita Posavskog 2, 4, 6, 8, 10 i 14A (8:30 – 14:00)

Preporuke građanima

Iz Elektrodalmacije naglašavaju da se radi o redovnom održavanju i modernizaciji elektroenergetske mreže, što uključuje radove na niskonaponskim i srednjenaponskim vodovima te zamjeni mjernih uređaja. Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju svoje obaveze, a osjetljive električne uređaje isključe iz napajanja kako bi se spriječila eventualna oštećenja prilikom ponovnog uključenja struje.