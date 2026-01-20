Dijelovi Splita, Kaštela, Prugova i Ramljana ostaju bez struje

Elektrodalmacija Split objavila je planirana isključenja električne energije za četvrtak, 22. siječnja 2026., zbog najavljenih radova na trafostanicama i na niskonaponskoj mreži. Prema rasporedu, bez struje će u različitim terminima biti dijelovi Kaštel Novog i Kaštel Štafilića, Kaštel Starog, Prugova, Ramliana, kao i više lokacija na području Splita, uključujući i jedno večernje isključenje.

Kaštela: Isključenja od jutra do ranog poslijepodneva

Na području Kaštela najavljena su isključenja u nekoliko termina, ovisno o lokaciji i vrsti radova. U Kaštel Novom i Kaštel Štafiliću struje neće biti od 11 do 13.30 sati zbog radova u trafostanici. U obuhvatu su ulice i pravci: Put Zagoraca, Franje Kuharića, Kralja Zvonimira, Put Dumarščine, Vicka Cvitića, Deankovičeva (15–23, 22, 30, 32, 34, 36, 44), Gaje Radunića (29–51), Crnoći, Put Gospe Stomorije, Gardiskih brigada (63–77).

U Kaštel Starom dio potrošača bit će bez struje od 9 do 14 sati, zbog radova na niskonaponskoj mreži. Isključenje se odnosi na Zadarsku, Šibensku te dio Ulice dr. Franje Tuđmana.

Prugovo i Ramljane: Radovi od 8 do 15 sati

Najdulje isključenje predviđeno je na području Prugova i Ramliana, gdje su radovi planirani tijekom većeg dijela dana. U Prugovu je isključenje najavljeno od 8 do 15 sati zbog radova u trafostanici. Obuhvaćeni su: Fra Rafe Kalinića (13–35 i 22–70), Tomeljani, Varvodići, Vuke, Bobani (41–57), Mijići, Podgradina (4 i 6). U Ramlianama će se u istom terminu, od 8 do 15 sati, također izvoditi radovi u trafostanici, a bez struje će biti: Put Vodica (1–60), Filipovići (1–41), Radmile (20–46), Put Sedlara (1–62).

Split: Više lokacija bez struje, uključujući i večernji termin

Na području Splita najavljeno je više isključenja kroz jutro i rano poslijepodne, a dio potrošača bez struje će ostati i kasno navečer.

Na lokaciji Put Pazdigrada / Rašeljkina struje neće biti od 8 do 10.30 sati zbog radova u trafostanici. Obuhvat uključuje Put Pazdigrada (8–20 i 8–32) te Rašeljkinu. U ulici Kroz Smrdečac 35 isključenje je planirano od 8.30 do 11.30 sati, također zbog radova u trafostanici.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, bez struje će od 8.30 do 14 sati biti potrošači na adresama Hercegovačka 124 i 126, kao i Starčevićeva 21, te lokacije Table 2, 4 i 6. Isključenje je najavljeno i na području Strmog puta i Puta Borika od 9 do 13 sati. Obuhvaćeni su: Strmi put 11, 13, 20, 22, 24, 26 te Put Borika 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18, 20, 22.

Posebno je istaknuto i večernje isključenje na području Bilica i Solina: od 21.30 do 23.30 sati zbog radova u trafostanici. U obuhvatu su Bilice I, Put Mostina (8–20), Magistrala Solin (11C–47 i 63–77) te Bauhaus (Put Mostina 10). Građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode planove i, gdje je moguće, zaštite osjetljive uređaje, s obzirom na to da će se isključenja odvijati u više različitih termina i na većem broju lokacija.