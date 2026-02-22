Dijelovi Splita, Kaštela i Podstrane ostaju bez struje. Donosimo detalje

Stanare Splita i okolnih mjesta u ponedjeljak, 23. veljače, očekuju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, zbog kojih su mogući povremeni prekidi u opskrbi električnom energijom na više lokacija. Prema najavi, izvode se radovi na niskonaponskoj (NN) mreži te zamjena mjernih uređaja.

U Kaštel Kambelovcu radovi na NN mreži planirani su u razdoblju od 9.30 do 12.30 sati, a obuhvaćaju ulice kralja Krešimira 51–57 te Pavla Radića 1–32.

Na području Splita predviđeno je više zahvata. U terminu od 8.30 do 14 sati planirana je zamjena mjernih uređaja u ulicama Table 1, Mihanovićeva 1, 3, 5 i 7 te na adresama Mejaši I 31 i 33. Dodatno, zbog radova na NN mreži moguće su obustave od 9 do 14 sati u zoni centra, na adresama Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, 7 i 8, Morpurgova poljana 2 te Marmontova 1 i 2.

Gdje još neće biti struje?

Radovi na niskonaponskoj mreži najavljeni su i u Podstrani (Grljevac), gdje bi prekidi mogli trajati od 9 do 14 sati, a obuhvaćaju u ulici Duge njive kućne brojeve 5–45 i 20–48.

U Kaštel Starom planirani radovi na NN mreži predviđeni su od 9 do 13.30 sati, a odnose se na Zagorski put 78 i 82 te Tolanac 47 do 69.

Građanima se preporučuje da, ako su u mogućnosti, unaprijed prilagode obaveze i zaštite osjetljive električne uređaje, osobito u razdobljima najavljenih radova.