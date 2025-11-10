Dijelovi Splita i Slatina ostaju bez struje

Pojedini dijelovi Splita i Slatina sutra će u razdoblju od 8:30 do 14:00 sati ostati bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

U Splitu će bez struje biti:

Hercegovačka 135 – zbog radova označenih napomenom "zamjena MU", u vremenu od 8:30 do 14:00 sati, radovi su najavljeni kao planirani

– zbog radova označenih napomenom "zamjena MU", u vremenu od 8:30 do 14:00 sati, radovi su najavljeni kao planirani Sarajevska 44 – također zbog "zamjene MU", u istom terminu od 8:30 do 14:00 sati, radovi su planirani

– također zbog "zamjene MU", u istom terminu od 8:30 do 14:00 sati, radovi su planirani Sarajevska 46 – zbog "zamjene MU", u razdoblju od 8:30 do 14:00 sati, uz napomenu da je riječ o planiranim radovima

Bez električne energije bit će i dio Slatina. Prema objavi HEP-a, u Slatinama, na području ulice Zvonimirova obala 95 – 116, najavljen je prekid opskrbe električnom energijom od 8:30 do 14:00 sati, uz naznaku da se radi o planiranim radovima.