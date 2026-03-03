Dijelovi Splita i Podstrane ostaju bez struje

Građane Splita te okolnih mjesta u utorak očekuju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će na više lokacija doći do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom.

U Splitu će se radovi odvijati na više adresa. U ulicama Sv. Spasa 1, Tolstojeva 6 te na Mažuranićevu šetalištu (brojevi 32, 34 i 38) predviđena je zamjena brojila, a prekid je planiran u razdoblju od 8.30 do 14 sati. Također, u Karamanovoj 4 planirani su radovi na mreži niskog napona, uz očekivani prekid od 8 do 15 sati. Bez struje će nakratko ostati i dio Kaštela Starog. Prekid je najavljen za 9 do 13 sati, a odnosi se na dio ulica Put Štalija, Kneza Višeslava, Solinska te Kamberovo šetalište, gdje su također u planu radovi na mreži niskog napona.

Na vrijeme prilagode svoje obveze

Radovi na mreži niskog napona najavljeni su i u Kučinama, i to u ulici Franina (brojevi 1–21 i 16–22), u terminu od 9 do 13 sati. U Podstrani je planirana zamjena brojila na adresama Put Starog Sela 23 i 23A, uz očekivani prekid opskrbe od 8.30 do 13 sati.

Iz nadležnih službi poručuju kako su svi zahvati planirani, a građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode svoje obveze i, ako je moguće, isključe osjetljive uređaje iz struje tijekom trajanja radova.