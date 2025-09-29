Dijelovi Splita i Kaštela ostaju bez struje

Elektrodalmacija Split obavijestila je građane o privremenim obustavama opskrbe električnom energijom zbog planiranih radova na mreži i zamjeni mjernih uređaja.

Split – Slobode i Table

U četvrtak, u vremenu od 08:30 do 14:00 sati, bez električne energije bit će stanari u ulici Slobode na kućnim brojevima 32, 34 i 36, kao i u ulici Table na brojevima 27, 29 i 33. Razlog prekida je zamjena mjernih uređaja.

Kaštela – više ulica bez struje

Istog dana, od 07:30 do 10:00 sati, zbog radova u trafostanici doći će do prekida opskrbe na području Kaštela. Bez struje će biti dijelovi ulica Stupičeva, Braće Butir, dr. Bonaventure Burića, Obrov, Sv. Roka, Jerolima i Nikole Vitturija, zatim Brce, dr. Josipa Omašića, Murtinića, Primoštenska, Stepinčeva i dr. Franje Tuđmana, kao i kućni brojevi 509 i 652–744 te Sibovica 1–6.

Poruka iz Elektrodalmacije

Iz Elektrodalmacije poručuju kako se radi o nužnim radovima na trafostanicama i distribucijskoj mreži, kojima se osigurava sigurnija i kvalitetnija opskrba.