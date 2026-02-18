Dijelovi Split i Solina ostaju bez struje

Stanare i poslovne korisnike na području Splita, Solina i Žrnovnice u srijedu očekuju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, zbog kojih će u više ulica doći do privremenih prekida opskrbe električnom energijom.

Najduže isključenje najavljeno je u Splitu, na području Obale hrvatskog preporoda (kućni brojevi 6, 7 i 8) te Morpurgove poljane 2, gdje su predviđeni radovi na NN mreži u terminu od 9 do 13 sati.

U Solinu će se izvoditi radovi u trafostanici, pa će bez struje biti dijelovi naselja i ulica Jajići, Sv. Nikole, Put Vukšića te dio ulice Dudini, a prekid je planiran od 8:30 do 14 sati.

Kratkotrajni prekid najavljen je i u Žrnovnici, također zbog radova u trafostanici. Isključenje bi trebalo trajati od 7:30 do 8:30, i to za dio potrošača u ulici Hrvatskih velikana, područje oko igrališta NK Mosor te okolno područje.

Na području Splita tijekom jutra i ranog poslijepodneva predviđena su još četiri planirana prekida:

Vukovarska 171 – od 8:30 do 14:00

Katunarića 24 – (radovi na NN mreži) od 8:30 do 14:00

Hrvatske mornarice 6 – (radovi na NN mreži) od 8:30 do 14:00

Josipova 2 – (radovi na NN mreži) od 8:30 do 9:30

Građanima se preporučuje da u navedenim terminima unaprijed prilagode obaveze, posebno ako ovise o električnim uređajima, liftovima ili radu od kuće, te da zaštite osjetljivu opremu od mogućih oscilacija pri ponovnom uključenju napajanja.