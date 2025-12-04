Dijaspora se uz pjesmu oprostila od Pokyja u Munchenu. Posljednji ispraćaj će biti u Livnu

Velik broj prijatelja, kolega glazbenika i poštovatelja okupio se danas u Münchenu kako bi odali počast Mirku Perkoviću Pokyju, glazbeniku koji je iznenada preminuo u 43. godini života u Zürichu. Posljednji ispraćaj voljenog glazbenika održat će se u petak u njegovu rodnom Podhumu kod Livna.

Perković, vrlo popularan među hrvatskom dijasporom, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Zürichu. Prema pisanju Fenix-magazina, smrt je uslijedila nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći, u noći sa 29. na 30. studenog. Već tijekom večeri žalio se na loše zdravstveno stanje, pa je i njegov nastup, koji je dijelio s Draženom Jurinom, bio skraćen.

Kako navodi isti izvor, prijatelji su mu savjetovali da potraži liječničku pomoć, no on je procijenio da je riječ samo o dehidraciji i da mu je potreban odmor. Otišao je u hotelsku sobu u kojoj je, oko 11 sati sljedećega jutra, pronađen bez znakova života.

Poky je rođen u Livnu, a posljednjih godina živio je i stvarao između Berlina i Münchena. Glazbom se bavio od malih nogu – svirao je harmoniku i klavijature te ostavio trag tijekom više od dvadeset godina glazbene karijere.