Digitalna Dalmacija na SoftCOM-u: Gradimo međunarodno prepoznatljiv tehnološki ekosustav

Međunarodna konferencija SoftCOM već više od trideset godina u Split dovodi vrhunske svjetske stručnjake iz područja softvera, telekomunikacija, računalnih mreža i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Riječ je o događaju koji ujedinjuje akademsku zajednicu i industriju te otvara prostor za predstavljanje znanstvenih i stručnih radova, razmjenu iskustava i raspravu o najnovijim tehnološkim trendovima poput umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, cloud rješenja i digitalne transformacije.

Dugogodišnja suradnja FESB-a i Digitalne Dalmacije

Digitalna Dalmacija godinama podupire SoftCOM i aktivno sudjeluje u njegovu programu. Povezanost FESB-a i Digitalne Dalmacije očituje se kroz zajedničke projekte, razmjenu znanja i podršku razvoju lokalnoga tehnološkog ekosustava.

Kroz svoje programe GROWit akcelerator i STARTit akademiju, Digitalna Dalmacija pruža podršku startupovima, tehnološkim poduzetnicima i developerima, dok je FESB mjesto na kojem se obrazuju i oblikuju nove generacije inženjera i istraživača. Digitalna Dalmacija otvara vrata prema poduzetništvu, investicijama i međunarodnim projektima, a Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje na SoftCOM-u kao aktivan graditelj mostova između znanosti i gospodarstva. Zahvaljujući takvoj suradnji već je pokrenut niz zajedničkih programa, od studentskih projekata do mentorstava i promocije novih tehnologija.

Svečano otvaranje uz istaknute govornike

Na svečanom otvaranju SoftCOM-a 2025. okupljenima su se obratili predstavnici institucija i organizacija koje već godinama grade ovaj tehnološki most između Splita i svijeta.

Župan Blaženko Boban u govoru je naglasio važnost vizije i dugoročne strategije: „Naša je vizija stvoriti prepoznatljivo tehnološko središte Mediterana, mjesto gdje se znanje, inovacije i poduzetništvo spajaju s tradicijom, kvalitetom života i otvorenošću prema svijetu. SoftCOM nam daje međunarodnu vidljivost i priliku da pokažemo kako Split i Dalmacija mogu graditi budućnost utemeljenu na znanju i tehnologiji.”

Dekan FESB-a, prof. dr. sc. Branimir Lela, govorio je o značaju kontinuiteta i ulozi fakulteta: „SoftCOM je most između akademske zajednice i industrije. Kroz partnerstvo s Digitalnom Dalmacijom i županijom uspijevamo povezati znanstvena dostignuća s konkretnim poslovnim projektima.”

Voditelj Digitalne Dalmacije, Damir Brčić, podsjetio je da je SoftCOM prilika za poduzetnike: „Naša prisutnost na SoftCOM-u otvara vrata novim suradnjama i omogućuje da naš lokalni tehnološki ekosustav dobije međunarodno priznanje i prilike za ulaganja.”

Jedan od organizatora SoftCOM-a, prof. dr. sc. Dinko Begušić, zaključio je: „Posebno nas veseli što, uz akademsku zajednicu, sve snažnije sudjeluju i predstavnici industrije, jer zajednički rad donosi nove projekte i inovacije.”

Panel: Building Croatia’s Digital Future

Posebnu je pozornost privukla panel-diskusija Building Croatia’s Digital Future, koja je okupila istaknute domaće i međunarodne stručnjake. Panelisti su bili: Damir Habijan, ministar gospodarstva i održivog razvoja, Irena Weber, glavna direktorica HUP-a, dr. sc. Ana Katalinić Mucalo, zamjenica izvršnoga direktora HAKOM-a, dr. sc. Valerio Frascolla, direktor istraživanja i inovacija Intel Labsa, a moderator je bio dr. sc. Siniša Krajnović, partner u McKinsey & Company.

Na panelu je istaknuto upravo ono što Digitalna Dalmacija već provodi kroz svoje programe - poticanje startupova, razvoj poduzetničkih vještina i jačanje lokalne tehnološke zajednice. Naglašeno je da Hrvatska ima snažan potencijal u području digitalne transformacije, ali da se on može ostvariti samo ako se sustavno ulaže u razvoj kadrova i pruža kontinuirana podrška inovacijama.

Otvaranje novih prilika za startupove, povezivanje s investitorima i mentorima te međunarodna vidljivost ključni su koraci u pozicioniranju Splita i Dalmacije kao središta znanja, inovacija i poduzetništva na Mediteranu.