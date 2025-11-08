DIDOVI HAJDUCI, UNUCI TORCIDA: U Tomislavgradu održana najveća Bila noć ikad, 830 Duvnjaka slavilo do zore

Sinoć je u Tomislavgradu prvi put održana najveća Bila noć koja je okupila 830 ljudi iz tog malog mjesta u Hercegovini. Prvo pa muško, Duvnjaci su oborili su rekord najvećom Bilom noći u povijesti.

Već generacijama se raspravlja pripada li Tomislavgrad, odnosno Duvno, Bosni ili Hercegovini, ali to odavno više nije ni bitno. Jasno je da Duvnjaci u velikoj većini pripadaju prijateljima Hajduka.

Kada je riječ o nogometnim navijačima, to je jedino mjesto u Hercegovini koja se može pohvaliti većinom navijača Hajduka. I to nadmoćnom. DPH Tomislavgrad proteklih je nekoliko godina skupio 1788 članova. Kad uzmemo u obzir da grad Tomislavgrad ima nešto više od 5000 stanovnika, a cijela općina manje od 30 tisuća, ta brojka je impresivna. DPH Tomislavgrad je u prvih deset hajdučkih udruga po broju navijača Hajduka u čitavom svijetu.

830 ljudi na Biloj noći

Internet je od sinoć preplavljen snimkama s Bile noći koja se prvi put sinoć održala u Tomislavgradu. Organizirao ju je DPH Tomislavgrad i okupila je nevjerojatnih 830 ljudi. Duvnjacima ova brojka nije čudna - zbog blizine Splita većina njih redovito dolazi na utakmice, a Tomislavgrad je pun hajdučkih grafita.

Sinoćnja Bila noć u Tomislavgradu bila je humanitarnog karaktera. Prodavali su se dresovi i skupljao se novac za senzorno igralište tamošnjeg centra za djecu s poteškoćama u razvoju Nova nada.

Atmosfera je bila užarena. Duvnjake je zabavljao Alen Nižetić i prema onom što smo čuli - gorilo je nebo i zemlja do ranih jutarnjih sati.

Jasno je da je Duvno, mjesto tik uz granicu s Hrvatskom, prepuno aktivnih navijača Hajduka.





Većina Duvnjaka su Hajdukovci, Dinamovci su u debeloj manjini

To nije slučajno, kaže za Dalmaciju Danas Duvnjak Antonio Matešković, predsjednik skupštine DPH-a Tomislavgrad i najveći navijač Hajduka u Tomislavgradu i šire.

"Sve više navijača Hajduka je u Tomislavgradu kako vrijeme ide, djeca i mladi ugledaju se na starije. Ima puno djece čiji su očevi navijači Dinama koji su se okrenuli Hajduku. Osvojili su ih i navijači i klub", govori nam Matešković.

No, zašto je to tako?

"Organizirano se već trideset godina, od 1995. godine se iz Tomislavgrada ide na utakmice Hajduka u Split. Ljudi se osvajaju na taj način. Sve veći broj navijača je posljedica toga što se tri desetljeća organizirano i masovno iz Duvna ide u Split na utakmice. Nekad je možda bio omjer 50:50 između Dinamovaca i Hajdukovaca, ali sada je to 70 posto u korist Hajduka", govori nam Matešković.

Njegovi navodi su apsolutno točni. Manji dio Duvnjaka navija za Dinamo, a ima u Tomislavgradu i navijača mostarskog Zrinjskog, kao i nešto malo navijača Širokog Brijega. No, naspram Hajdukovaca - u Duvnu su svi debela manjina.

"Didovi hajduci, unuci Torcida" - najveći hajdučki grafit izvan Hrvatske

Hercegovina ima zanimljivu nogometnu sociologiju otkad nogomet postoji, ali Duvnjaci s Hajdukom dijele puno više od nogometa. Tomislavgrad se ponosi prošlošću i precima hajducima koji su se borili za ponos i dostojanstvo za vrijeme turske okupacije. Jedan od najpoznatijih hajduka u povijesti, Mijat Tomić, rođen je upravo u Tomislavgradu.

Stoga nije neobično da su za najveći mural u Tomislavgradu odabrali rečenicu "Didovi Hajduci, unuci Torcida".

Mural je u Tomislavgradu, na izlazu prema Kupresu, napravljen 2012. godine i od tada se održava i obnavlja zahvaljujući navijačima. Dug je 73 metra i najveći je hajučki mural van Hrvatske. Tomislavgrad ima najveći broj hajdučkih murala po glavi stanovnika na svijetu.

