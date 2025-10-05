Dida u Dalmaciji sadio i sušio marihuanu

Temeljem naredbe Općinskog suda u Metkoviću policijski službenici Policijske postaje Metković su tijekom poslijepodnevnih sati u petak, 3. listopada, pretražili obiteljsku kuću i pripadajuće prostorije 73-godišnjaka kada su u vrtu kuće pronašli zasađene tri stabljike marihuane visine od 160 do 230 cm.

Unutar obiteljske kuće su pronašli improviziranu sušionicu, 130 grama cvjetnih vrhova i 230 grama dijelova stabljike konoplje canabis sativa koja sadrži više od 0,3 % tetrahidrokanabinola.

Nadalje, u spavaćoj sobi koju koristi 48-godišnji član obitelji pronađena je manja količina marihuane za koju drogu je utvrđeno da mu služi za osobe potrebe te je 48-godšnjak prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, dok je protiv 73-gdišnjaka podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinimo kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama.