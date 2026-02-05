DiCaprio i supruga privedeni na ispitivanje, lica skrivali kapuljačama

Bivši maneken Robert DiCaprio i njegova supruga Iris Kramarić privedeni su u četvrtak u prostorije Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u Rijeci.

Uz njega i suprugu, u srijedu je u velikoj policijskoj akciji palo je još 13 ljudi. Sumnjiče se da su prodavali drogu, prali novac i krivotvorili isprave.

Šteta pet milijuna eura

Paravan im je bila fiktivna agencija za nekretnine u Zagrebu, a istražitelji sumnjaju da su lažnim dokumentima otimali kuće i stanove. Vjeruje se da šteta iznosi čak pet milijuna eura.

DiCaprio, koji se ranije prezivao Jotanović i 2012. na svjetskom natjecanju proglašen je top modelom, je prvoosumnjičeni u zločinačkoj organizaciji koja se prostirala na četiri županije.

RTL Danas je također neslužbeno doznao da je među uhićenima i njegov otac.

Oglasio se Božinović

Slučaj je u četvrtak komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

U posljednjoj akciji protiv zločinačkog udruženja okupljenog zbog preprodaje droga, prijevara, krivotvorenja isprava i pranja novca osumnjičeno je 18 osoba, kazao je ministar.

Božinović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice vlade, kazao da posljednja akcija, provedena u suradnji s Uskokom i SOA-om, pokazuje da hrvatska policija ima kapacitet za provođenje složenih višemjesečnih istraživanja.

Dodao je i da je taj slučaj jedan od pokazatelja trendova organiziranog kriminala koji se sustavno pokušava legalizirati kroz nekretnine, trgovačka društva i slično. Kriminalitet droga više nije samo ulična priča nego poslovni model s krivim proizvodom i namjerama, kazao je ministar. Podsjetio je da je prošle godine razbijeno preko 180 organiziranih kriminalnih skupina što pokazuje da je hrvatska policija u tom segmentu vrlo učinkovita.