Di Marzio: Modrić je odbio 600 milijuna eura od Saudijaca

Luka Modrić (37) odbio je 600 milijuna eura od Al Hilala, tvrdi dobro upućeni talijanski novinar Gianluca Di Marzio. Navodi kako saudijski klub Modriću nudi trogodišnji ugovor koji bi mu po sezoni donio 200 milijuna eura. Međutim, kapetan hrvatske reprezentacije neće ići za bivšim suigračima Cristianom Ronaldom i Karimom Benzemom, koji su za ogroman novac otišli u Saudijsku Arabiju.

Modriću na kraju lipnja istječe ugovor s madridskim klubom, u koji je stigao 2012. godine iz Tottenhama. S Madriđanima je osvojio sve što je mogao te 2018. godine dobio najveće individualno priznanje - Zlatnu loptu za najboljeg igrača svijeta, piše Index.

Prema Capologyju, neslužbenom izvoru plaća nogometaša, Modrić godišnje u Realu zarađuje 20-ak milijuna eura. Premda je ponuda Saudijaca deset puta veća po sezoni, čini se da je on neće prihvatiti te bi karijeru, kako je više puta i rekao da želi, mogao završiti u Realu.

#Calciomercato | #AlHilal presented an offer of 200 million per three years to Luka Modric. However, the @realmadrid midfielder said no. In fact, he wants to stay in Ancelotti's club @SkySport

