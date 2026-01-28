Close Menu

DHMZ izdao upozorenja za splitsku regiju: Na snazi narančasto za vjetar, žuto za kišu i grmljavinsko nevrijeme

Na području splitske regije na snazi su meteorološka upozorenja

Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za danas, 28. siječnja, na području splitske regije na snazi su meteorološka upozorenja zbog jakog vjetra, obilnije oborine i mogućeg grmljavinskog nevremena.

Narančasto upozorenje izdano je zbog vjetra. Očekuje se olujno jugo, koje bi se u večernjim satima trebalo okretati na jugozapadni vjetar. Istodobno je na snazi žuto upozorenje na oborinu, uz najavu mjestimice obilne kiše, osobito u drugom dijelu dana.

DHMZ je izdao i žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme. Lokalno su mogući intenzivni pljuskovi s grmljavinom i pojačanim vjetrom, uglavnom poslijepodne i navečer. Upozorava se i na mogućnost urbanih i bujičnih poplava. Iz Grada Splita pozivaju građane na dodatan oprez, osobito u prometu i na otvorenim prostorima, te da prate daljnje obavijesti nadležnih službi.

