DHMZ izdao upozorenja za splitsku regiju: Na snazi narančasto za vjetar, žuto za kišu i grmljavinsko nevrijeme

Prema upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za danas, 28. siječnja, na području splitske regije na snazi su meteorološka upozorenja zbog jakog vjetra, obilnije oborine i mogućeg grmljavinskog nevremena.

Narančasto upozorenje izdano je zbog vjetra. Očekuje se olujno jugo, koje bi se u večernjim satima trebalo okretati na jugozapadni vjetar. Istodobno je na snazi žuto upozorenje na oborinu, uz najavu mjestimice obilne kiše, osobito u drugom dijelu dana.

DHMZ je izdao i žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme. Lokalno su mogući intenzivni pljuskovi s grmljavinom i pojačanim vjetrom, uglavnom poslijepodne i navečer. Upozorava se i na mogućnost urbanih i bujičnih poplava. Iz Grada Splita pozivaju građane na dodatan oprez, osobito u prometu i na otvorenim prostorima, te da prate daljnje obavijesti nadležnih službi.