DHK se oglasio o oduzimanju nagrade tipu koji brani pedofiliju, kažu da je to "neprihvatljiva praksa"

Društvo hrvatskih književnika (DHK) oglasilo se priopćenjem povodom oduzimanja Goranova vijenca Milku Valentu, upozorivši na, kako navode, neprihvatljivu praksu naknadnog povlačenja već dodijeljene književne nagrade.

U priopćenju podsjećaju kako je Valent proglašen dobitnikom nagrade za životno djelo 11. ožujka, dok mu je priznanje oduzeto 25. ožujka objavom na društvenim mrežama Goranova proljeća.

„Osuđujući etički neprihvatljive Valentove izjave o pedofiliji iznesene u intervjuu za časopis Artikulacije, kao strukovna udruga ipak smatramo potrebnim ukazati na neprihvatljivu praksu naknadnoga oduzimanja jednom dodijeljene književne nagrade zbog pritiska medija i dijela javnosti“, poručili su iz DHK-a.

Ističu kako ovakav potez dovodi u pitanje profesionalnost i ozbiljnost onih koji su nagradu dodijelili.

„Čin oduzimanja književne nagrade već proglašenom laureatu pokazuje neozbiljnost i neprofesionalnost prosudbenog povjerenstva koje je dodijelilo nagradu, čime se narušavaju ugled, vjerodostojnost i autoritet Goranovog proljeća kao jedne od najstarijih književnih manifestacija u Hrvatskoj“, stoji u priopćenju koje potpisuje Upravni odbor Društva hrvatskih književnika.

Podsjetimo, odluka o oduzimanju Goranova vijenca uslijedila je nakon reakcija javnosti na Valentove izjave, koje su izazvale oštre osude.