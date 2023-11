Dežulović: "Kad navijaš za Dinamo to je isti k...c kao da navijaš za Real Madrid. Kad navijaš za Hajduk, to je stav!"

Samo tri sata nakon pobjede njegovog Hajduka nad Istrom na rasprodanoj pulskoj Drosini, Boris Dežulović s navijačkim šalom predstavio je na sajmu knjige u punom Crvenom salonu "Bili libar 2", knjigu koja na 300-tinjak stranica, u izdanju Telegrama, donosi 12 novih priča o Hajduku.

Pritom su o knjizi i Hajduku govorili još Ivana Perić i Aleksandar Holiga i Emir Imamović Pirke.

"Nije sve u tituli. Hajduk je klub vazda drugih. Jer se ti navijanjem za Hajduk određuješ. Kad navijaš za Dinamo to je isti k...c kao da navijaš za Real Madrid, a kad navijaš za Hajduk, ti se predstavljaš, to je stav. Tebi se ne mora sviđati, ali je stav. E to je Hajduk. Već 30 godina pišem o Hajduku i moja fiks ideja je da Hajduk nije samo njihov, ne odričem im pravo. Hajduk je narodni klub, Hajduk je njihov , ali je i moj. To je javno dobro i to je naše, a onda se možemo svađati ko je ustaša , komunjara, četnik. A titula koju ćemo uzeti ove godine samo je bonus, kazao je Dežulović, piše istra24.hr.

- Hajduk je moj, a sam sam izabrao Željo, Velež i Liverpool - nastavio je Dežulović.

"To je logičan izbor. To su na više nivoa gradski, radnički, buntovni, ako hoćeš i ljevičarski klubovi. Ja sam odrastao 70-ih kad je Liverpool,bio povijesno najjači. Bio je to i nesvjesni, ali dobar izbor. Slična povijest, ne i suvremena. To je ružan veliki prljavi lučki grad s mahnitim svitom koji navija za Liverpool koji su infišani u muziku, jako slična atmosfera Splitu, podsjetio me kakav je nekad Split bio, a kakav je Liverpool dijelom i danas. Moj je Hajduk, a ove druge biraš. St. Pauli, Livorno, to su isto naši", veli autor Bilog libra, koji klače da već ima 50 novih kartica za "Bili libar 3".

Može li se biti navijač samo jedan dan u tjednu?

Na pitanje može li se biti navijač samo jedan dan u tjednu, on je odgovorio:

"Subotom se budim kao da mi je zaista osam godina. Čekam prijenos, užasno se nerviram i patim. Hajduk mi je pomogao da ne odrastem što je dobro, jer najgore što se može dogodit živom čovjeku je da odraste i ubije dijete u sebi. Mi muškarci, zahvaljujući nogometu, nikad ne odrastemo, ili bar većina nas. E, sad, nisu ni sva djeca dobra, ima i budala, ali smo djeca, nezrela, glupa. Ali u tom našem produženom djetinjstvu je i tajna sretnog života. Strašno je važno sačuvati u sebi to dijete".

- Nogomet kao igra ima smisla kad ste navijač Norwicha, Burnleya, Rayo Vallecana, Salernitane... a Liga prvaka, to je biznis, koji volim gledati, ali nogomet je engleski Championship, koji obožavam gledati. Nadam se da Hajduk nikad neće biti biznis, kazao je poznati 'feralovac', prisjetivši se polufinala jugoslavenskog kupa Hajduk - Famos 1976. godine

- Shvatiš da je ljudima iz Hrasnice to bio povijesni dan, najveći dan. Postoje ti mali klubovi i tu ova igra ima smisla. Nama ostaje ta igra, dobijemo 2-0 u Puli (smijeh u publici), a utorkom i sridom ćemo gledati te Cityje i Reale, te budalaštine, taj bogati cirkus i uživat ćemo jer je to naravno prekrasna igra. Ali to su dvije različite stvari i ne treba ih brkati, nastavio je.

Cijeli razgovor pročitajte na portalu istra24.hr.