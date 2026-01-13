Devet novorođenčadi umrlo u rodilištu u Rusiji

Devet novorođenčadi umrlo je tijekom novogodišnjih blagdana u rodilištu u gradu Novokuznjecku u Kemerovskoj oblasti, potvrdio je regionalni ministar zdravstva Andrej Tarasov, piše Index.

"Trenutačno istražujemo okolnosti tog slučaja. Povjerenstvo ministarstva zdravstva bilo je na terenu kako bi procijenilo stanje i osiguralo da se ovako nešto više ne ponovi. Službene informacije objavit ćemo po završetku istrage", rekao je Tarasov.

Rodilište privremeno zatvoreno

Ranije je objavljeno da je u jednom od dva rodilišta u Novokuznjecku umrlo najmanje šest novorođenčadi. Danas je rodilište objavilo da se privremeno zatvara zbog lokalne epidemiološke situacije i porasta broja respiratornih infekcija.

Savezna služba za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi (rusko sanitarno nadzorno tijelo) te Savezna služba za nadzor u zdravstvu (zdravstveno nadzorno tijelo) već su obavile inspekciju rodilišta kako bi se utvrdilo je li ustanova "poštovala zakone u području zdravstva, zaštite prava maloljetnika te epidemiološke norme i zahtjeve".

Nakon inspekcije, lokalni istražitelji pokrenuli su kaznenu istragu prema članku 293. Kaznenog zakona Rusije, koji se odnosi na nesavjesno postupanje.