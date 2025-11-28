Devastirano dječje igralište na Gripama, vandali ponovno uništili opremu

Dječje igralište iznad velike dvorane na Gripama ponovno je na meti vandala. Po tko zna koji put, nepoznati počinitelji oštetili su informativne i obrazovne ploče te dio anti-stress podloge, ostavljajući prostor koji svakodnevno koriste djeca i roditelji u vrlo lošem stanju.

Građani su ogorčeni ponovljenim incidentima, a iz susjedstva poručuju da je riječ o dugogodišnjem problemu – čim se napravi obnova, uslijedi novo uništavanje.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Iz Parkova i nasada Split očekuje se brza reakcija i sanacija štete kako bi se najmlađima što prije omogućio siguran povratak na igralište.

Vandalizam na dječjim igralištima, kažu sugrađani, nije samo materijalna šteta, već i udar na zajednicu te mjesta koja bi trebala biti sigurna zona za najmlađe. Autoritete se poziva na dodatni nadzor i preventivne mjere kako bi se spriječilo daljnje uništavanje.