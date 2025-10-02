Detaljno smo analizirali cijene najma i prodaje stanova u Splitu u posljednjih nekoliko godina. Došli smo do zastrašujućih i nevjerojatnih saznanja: Evo što je u kampanji obećao gradonačelnik Šuta

Dalmacija Danas je detaljno analizirala oglase za stanove dostupne na internetu, s posebnim naglaskom na najam i kupoprodaju. Posebnu pažnju posvetili smo oglasima na Njuškalu, kao najposjećenijoj i najrelevantnijoj platformi za nekretnine u Hrvatskoj. Upravo Njuškalo daje najprecizniji uvid u ono što vlasnici traže i kakva je realna slika tržišta u Splitu.

Kombinirali smo podatke iz aktualnih oglasa, višegodišnjih trendova i službenih statistika, kako bismo dobili sveobuhvatnu sliku stanovanja u Splitu 2025. godine. Rezultati su neumoljivi – Split je postao grad u kojem se stan sve teže pronalazi i još teže priušti. Prema podacima i oglasima koje smo pregledali, prosječna tražena stanarina u Splitu u 2025. iznosi nešto malo više od 900 eura mjesečno. To znači da podstanarstvo u Splitu redovito nadilazi polovicu prosječne hrvatske plaće, a u mnogim slučajevima prelazi i dvije trećine kućnog budžeta.

Najskuplje lokacije su Meje, Žnjan, Bačvice, Zenta i Spinut, gdje cijene nerijetko prelaze 1.100 do 1.200 eura za dvosobne stanove. Na periferiji se još mogu pronaći ponude od 500 eura, ali takvi su oglasi rijetkost i najčešće nisu dugoročni. Cijena najma po kvadratu trenutno se kreće oko 17,65 eura/m², a u elitnijim kvartovima doseže i 18 eura/m².

Lipanj – simbol podstanarskog života

Na temelju brojnih 3oglasa koje smo analizirali, jasno se ističe obrazac koji vlada splitskim tržištem: stanovi se iznajmljuju "do lipnja" ili "do 1.7.". Oglasi nerijetko precizno definiraju razdoblja – primjerice od 1.10. do 15.6. ili od 15.9. do 1.6.. To znači da podstanari, najčešće studenti i mladi radnici, svake godine u lipnju moraju napustiti stan. Vlasnici stanova tada preusmjeravaju nekretnine na turističko tržište, gdje ostvaruju daleko veće prihode.

Za studente je to posebno težak udarac jer studentski domovi nude tek oko 1.200 mjesta, dok broj prijava premašuje 2.500. Velika većina mladih prisiljena je na podstanarstvo, koje u lipnju prestaje postojati.

Analizom oglasa vidljivo je da se uz najamninu gotovo uvijek traži i polog – najčešće u visini jedne mjesečne stanarine, ponekad i dvije. Ako se stan iznajmljuje preko agencije, dodaje se i provizija u visini jedne najamnine plus PDV. Sve to čini podstanarstvo u Splitu ne samo skupim, već i nesigurnim načinom života. Najam stana u kojem možete živjeti cijelu godinu prava je rijetkost i privilegija.

Kvadrat prelazi 5.500 eura

Njuškalo i drugi portali također pokazuju zastrašujuće trendove kada je riječ o kupnji stanova. Prosječna tražena cijena kvadrata u Splitu danas iznosi 5.204 eura. Najviše cijene bilježe jug i zapad grada, gdje se traži i 5.700 eura po kvadratu, dok se na sjeveroistoku grada može naći i nešto povoljnija ponuda od oko 4.400 eura/m². Ipak, i te "povoljne" cijene daleko su iznad mogućnosti većine građana.

Usporedba s prošlim godinama pokazuje snažan skok: 2022. godine kvadrat je prosječno koštao oko 3.500 eura, a krajem 2023. popeo se na 4.336 eura. U 2024. dosegao 4.606 eura, a danas je prosjek iznad 5.200 eura. U svega tri godine – skok od gotovo 50 posto.

Iako se često spominje da je uvođenje eura poguralo cijene, službeni podaci pokazuju da je izravni učinak bio minimalan – tek 0,4 postotna boda. Pravi razlog eksplozije cijena leži u turizmu i kratkoročnom najmu. Stan koji se ljeti može iznajmiti turistima po 150 eura na noć, vlasniku donosi prihod koji višestruko nadmašuje mjesečnu stanarinu podstanara. Zbog toga vlasnici gotovo uvijek biraju turiste umjesto dugoročnih najmoprimaca.

Split između luksuza i nesigurnosti

Na temelju naše detaljne analize oglasa s Njuškala i drugih portala jasno je da Split postaje grad kontrasta. Na jednoj strani su luksuzni apartmani koji ljeti pune turisti, a na drugoj građani, studenti i obitelji koji se bore za krov nad glavom.

Za većinu mladih, stan je postao luksuz. A lipanj – mjesec kada podstanari s koferima izlaze iz stanova – postao je simbol stanovanja u Splitu. Na temelju detaljne analize oglasa na internetu, s naglaskom na Njuškalo, jasno je da je Split ušao u razdoblje u kojem stanovanje postaje ozbiljan financijski izazov.

Što je obećao gradonačelnik Šuta?

Split je 2025. godine grad u kojem se stanovanje sve više pretvara u privilegiju. Najamnine od preko 900 eura, cijene kvadrata koje prelaze 5.000 eura i sezonalnost koja tjera podstanare van svako ljeto – to je realnost.

S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta u izbornoj kampanju obećao je drugačiji smjer. U javnim nastupima najavio je izgradnju najmanje 600 stanova za mlade tijekom mandata. Planira ih nuditi po modelu priuštivog stanovanja s mjesečnom najamninom od 300 eura, uz pravo otkupa po fiksiranoj cijeni od 2.000 eura po kvadratu.

Grad bi, prema njegovim riječima, trebao aktivno sudjelovati u projektiranju i financiranju, koristiti zemljišta gdje su imovinsko-pravni odnosi riješeni i povući EU sredstva. Osim toga, najavio je i stavljanje gradskih stanova u funkciju, kao i izmjene pravilnika koji reguliraju dodjelu i uvjete najma.

Ako se ta obećanja ostvare, Split bi mogao dobiti barem djelić stabilnosti i sigurnosti koju podstanari i mlade obitelji godinama čekaju. No dok se to ne dogodi, lipanj će i dalje ostati mjesec u kojem podstanari s koferima napuštaju svoje privremene domove, a Split grad u kojem stanovanje znači stalnu borbu između turističkog profita i osnovne ljudske potrebe – krova nad glavom.

