DETALJI UŽASA Noćna tragedija na autocesti: Dvije osobe poginule, pretrčavali su cestu pa ih udario automobil

Jučer, 13. veljače oko 21.45 sati, na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodio se prometni događaj u kojem su smrtno stradale dvije, dok su dvije osobe teže ozlijeđene, priopćila je PU sisačko-moslavačka.

Za sada nepoznate tri muške i jedna ženska osoba, u svojstvu pješaka, pretrčavale su kolnikom, uslijed čega su u njih udarila dva automobila.

Na mjestu događaja dvojica pješaka su smrtno stradala, dok su jedan pješak i pješakinja prevezeni u Opću bolnicu Nova Gradiška gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede. Putnik iz jednog automobila je u ovom događaju lakše ozlijeđen.

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke.

U vremenu od 22,10 do 01,45 sati za sav promet, južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani bila je zatvoren, a promet se odvijao obilazno županijskom cestom.

Policija će o ovoj događaju Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.