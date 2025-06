DETALJI THOMPSONOVOG KONCERTA Četiri fan zone, 2 km šanka, 2.5 milijuna bočica vode, nekoliko tisuća zaštitara

Thompsonov tim održao je presicu u Westinu, na kojoj su otkrili detalje o koncertu na Hipodromu 5. srpnja. Na presici su bili Mirko Gudelj, Ivan Ivkošić, Branimir Mihaljević i Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.

Četiri fan zone, 2 km šanka i 2.5 milijuna bočica vode

Uz Hipodrom će biti četiri fan zone, gdje će se posjetitelji skupljati od jutra. Većina tih fan zona bit će unutar stegovnih zona, napravit će se pretres da se uštedi vrijeme za ulazak na koncert.

"Hipodrom, što smo zakupili, je 381.000 kvadrata, što se tiče zakona u Hrvatskoj ne postoji detaljno koliko ljudi može biti u metru kvadratnom, mi smo uzeli onu najgoru mjeru, a to je 0.65 kvadrata za jednu osobu, čak se ta mjera odnosi na zatvorene prostore i ta mjera je aplicirana na sam koncert. 345.000 kvadrata je dostatno za prihvat tih ljudi."

Bit će 2 km šanka i 2.5 milijuna bočica vode. Plaćanje će biti moguće isključivo kreditnim karticama, a stvorena je i posebna aplikacija, piše Index.

"Mi govorimo o neto površini, iz tog izbacujemo i ugostiteljstvo i sve slično tome. Naš tim je letio u Modenu i razmijenio iskustva s njihovim stručnjacima, njihova preporuka je da izlazni dio bude što veći oko Hipodroma, da se dobije dovoljno vremena za pretres i sve ostalo sigurnosno. Mi ne možemo pustiti ljude da 5-6 sati stoje na Hipodromu, zato smo zakupili dodatne zone..."

"Zona 1 je istočni parking prema INA-i i dio prema Bundeku."

Delay toweri će služiti kao info centri, svi će moći dobiti vodu na koncertu. "Bit će oko 5000 konobara."

2500 WC kabina i uz to će još biti poseban red pisoara.

Mobilna aplikacija

"Bit je aplikacije da se zna što se događa. Fanovi koji dolaze diljem svijeta će je sigurno rado prihvatiti, to je jedino mjesto gdje će se moći dobiti sve informacije, a pomoći će i nama sa svojim informacijama", kaže Thompsonov tim. Na aplikaciji su radili i strani i domaći programeri. "To što je netko kupio 10 karata, ne znači da će stvarno biti u Zagrebu tih 10 ljudi. Primarna svrha je preuzimanje karata i ispunjavanje upitnika", dodali su.

"Radili smo s ljudima koji su organizirali koncerte na Copacabani, sigurni smo da će se ova aplikacija proširiti svjetskom scenom... Hrvati će biti ti koji će imati znanje i iskustvo organizacije najvećeg koncerta u povijesti, aplikaciju su razvili hrvatski developeri, ovo bi trebalo biti na ponos svima nama. Kao društvo bismo trebali pokazati razumijevanje i podršku ovakvim stvarima. Unutar app će se moći pratiti prometna regulacija, ne samo za automobile nego i za pješački promet..."

"Objedinit će sve alate koji osiguravaju siguran dolazak u Zagreb i u koncertni prostor i tamo pronalazak svih potrebnih sadržaja. Mi smo krenuli u pripremu u 9./10. mjesecu lani, app će biti uskoro dostupna za preuzimanje."

"Ima vrijednost i za posjetitelje i za organizatora, podijeljen je u više cjelina - medicinski upitnik, definiranje smjerova dolaska, 3D model koncertnog prostora... Bit će i filter sadržaja gdje će moći vidjeti gdje se što nalazi... Modul digitalnih ulaznica će biti najzanimljiviji segment, svi koji su kupili ulaznice na Entriju će se prijaviti u app s istim mailom i tamo će ih dočekati ulaznice, mogu se transferirati drugim korisnicima app-a."

Fizičke ulaznice će se moći "ubaciti" u app skeniranjem.

"Aplikacija radi u offline modeu, što se tiče mape, navigacije i toga - to će moći funkcionirati bez interneta. Jedino nećemo moći pushnuti notifikaciju u real timeu."

Bit će dostupna i na drugim jezicima, piše Index.

3000-5000 redara

"U dnevnoj smo komunikaciji sa svim službama - s MUP-om, s medicinskim osobljem... Redara će biti onoliko koliko ih treba biti, podloga za to je isto tako dokumentacija, imamo iscrtan Hipodrom i stručnjaci crtaju točkice gdje treba biti redar. Zasad nemamo konačne brojke, to ćemo javiti, ali zasad je raspon od 3000-5000 redara."

"Više zaštitara vam ne daje bolji sigurnosni plan. Još nemamo detalje o medicinskom osoblju, ali očekujemo 50-80 hitnih timova. Mobilna bolnica se 100 posto događa." "Sigurnosni plan - ako ga svi znaju, on nije dobar - mi ne možemo sve podijeliti." "Postoje i javne firme i privatne firme, što se tiče medicinskog osoblja, bit će ih koliko treba."

Mobilna bolnica će biti na Hipodromu. "Od prodaje karata mi smo u direktnoj komunikaciji i s Gradom i s javnim ustanovama... Ne radimo mi kao organizatori nešto na svoju ruku. Zaustavili smo prodaju na 280.000 jer smo shvatili da smo ispunili zakupljeni prostor, nakon toga smo zakupili još kvadrata i pustili dodatne ulaznice. Svi su dobar partner, nema pretjerano problema..."

"Mi smo poslali idejno rješenje još u petom mjesecu, tu bi komunikacija mogla biti brža..."

"Nije događaj visokog rizika"

"Ovo nikako nije događaj visokog rizika, organizirali smo i Imotski i Dugopolje, uzmite statistike iz PU, usporedite koncert od 25 ili 40 tisuća ljudi i izvucite neke zaključke. Niti policija niti mi ovo ne smatramo visokim rizikom. Organizacijski je izazovno, ali ljudi na ovaj koncert dolaze u miru."

"Ovdje se ništa ne očekuje bez cjenika, samo je bitno da svi čim prije dostave ono što trebaju dostaviti."

Osiguravat će Klemm Security.

Što ako padne kiša?

"Bilo je situacija, postoje razrađene situacije za sve to skupa, postoji pravilnik Entrija... Sad pričati o tome kakvo će vrijeme biti 5.7. Ako se dogodi veće nevrijeme, koncert se premješta ili za sutra ili za sljedeći vikend, u slučaju manje kiše, prostor gdje su bend i Marko će biti natkriven... U slučaju većeg nevremena, zakonski rok za ulaznicu je 15 dana."

Konji

"Mi nećemo imati vatromet, stage pirotehnika je drugo, ona ima svoje oznake drugačije. Uzeli smo stage pirotehniku koja nema eksploziju i ne ostavlja pepeo, može 'eksplodirati' nekom iznad glave a da se ništa ne dogodi. Uzimamo u obzir i štale i konje koji se tamo nalaze."

"Ponudili smo svima koji imaju konje na Hipodromu da ćemo ih o svom trošku prebaciti u Hipodrom ako će htjeti, ali nije bilo nekog pretjeranog interesa."

"Muči nas najviše jedno staro stablo koje je mrtvo, ako tko može pomoći s tim", našalio se organizator.

Kako će to izgledati?

Plavo su ograde - to je "mojo" ograda koja se "ne može srušiti". Okomite plave linije su dodatne duple ograde gdje je raspon između jedne i druge 2 i pol metra. U svaki sektor stane 12 i pol tisuća ljudi. Sve hitne službe će biti na mjestima gdje su križići na ovoj grafici. "Hitne službe će biti u radijusu svakih 40 metara, ako netko bude trebao pomoć koja se ne bude mogla pružiti na licu mjesta, ide ili u mobilnu bolnicu ili bilo koju gradsku, po potrebi. Ne postoji nijedan sektor gdje će izgledati kao one AI simulacije s Markom i 500.000 ljudi oko njega."

"Kako netko može reći da će biti 2-3 mrtva?"

"Nije u redu širiti lažne informacije, zbog hrvatske javnosti, ne zbog nas. Kad netko kaže da 2-3 osobe mogu izgubiti život na tom koncertu - to je toliko deplasirano i namjerno, teško mi je zvati tu osobu stručnjakom ako može komentirati bez ulaznih parametara. Neka dođu kod nas u ured, neka potpišu ugovor o tajnosti pa nek komentiraju."

"Mi razumijemo da ljudi iz službe traže sve, nije nama to problem, ali malo nam smeta kad novine pišu da nam nedostaje elaborat, to utječe na nas kao organizatore jer se moramo baviti krivim stvarima umjesto pravim poslom."

"Pojavljuju se kojekakve vijesti i informacije koje su 'doznali' iz 'krugova', njih proizvode kojekakva piskarala, da se ne uvrijedite vi tu... Pa se pojavljuju kojekakvi demagozi koji ne mogu organizirati ni božićni koncert, mene ljudi pitaju hoće li koncerta biti... Zato smo ovo organizirali, da vam prezentiramo da se ozbiljno radi na ovom projektu. Nešto je to što nam se desilo, nismo ni mi očekivali, desilo se i Zagrebu. i Hrvatskoj. i medijima... Ajmo biti ponosni."

"Radimo show na svjetskoj razini, ovo što radimo neće biti viđeno dosad. Informiraju se i svjetske televizije, 17 TV kuća diljem Europe je rezerviralo hotele. Nemojmo mi rušiti što nam je bog dao."

"Ovo će biti lijepo okupljanje domoljuba, Markova publika su od 7-77, 50 posto te publike su obitelji - mama, tata s djecom. Svi se trudimo maksimalno, pa i Marko, da to bude lijepo događanje."

"Mi smo dali prihvatljive cijene, ovo što drugi rade nije prihvatljivo"

"Ispričavamo se fanovima koji su kupili ulaznice, to je bilo prihvatljivo 30 eura za sve Hrvate, ovo što se sad događa nije prihvatljivo. Ja sad apeliram na sve, daj idemo svi pokazati kako se to može organizirati, a ne da je cijena hotela 700 eura, a parkinga 80 eura... To nema smisla."

"Koliki će biti prihod gradu? Govorimo o stotinama milijuna eura... Vi kao novinari prenosite to ozbiljno, ti senzacionalistički članci... Ako nešto nije vijest, ne treba to forsirati."

"Modena je na dan koncerta proglasila neradni dan, zamolila trgovačke centre da otvore parkirna mjesta i bila su sva besplatna. Mi ćemo ići s istom zamolbom prema našim centrima, da dignu rampe, neće propasti za to sitno eura što profitiraju."

Na koncert dolazi pola milijuna ljudi

Podsjetimo, kad je počela prodaja ulaznica za koncert koji će Thompson održati na Hipodromu, stranica je nekoliko puta padala, a ljudi su po cijeli dan čekali u virtualnoj čekaonici red za kupnju. U šest sati prodano je 150.000 ulaznica, a nakon toga pušteno ih je još u prodaju. Na koncert početkom srpnja stiže oko pola milijuna ljudi.

"Koncert Marko Perković Thompsona na zagrebačkom hipodromu i službeno je rasprodan! U subotu 05.07.2025., preko pola milijuna ljudi na hipodromu uživat će na spektaklu koji će biti zapisan u povijesti kao najprodavaniji koncert na svijetu. Čestitamo Marku i njegovom managementu, ponosni smo što imamo priliku biti dio ovog nevjerojatnog projekta", objavljeno je nakon završetka prodaje na Facebook stranici Entrija.