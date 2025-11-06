Detalji stravične nesreće: 18-godišnjak se zabio u hidrant, poginuo njegov suputnik

Na Trškoj cesti u Ozlju dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio jedan mladić. Danas je Policijska uprava karlovačka objavila detalje nesreće koja se dogodila jučer navečer, prenosi Večernji.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila jučer oko 19.38 sati kada je 18-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka, zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. U zanošenju je sletio izvan kolnika i udario u rub nogostupa, a zatim i u metalni stup hidranta, kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka, gdje se vozilo prevrnulo na bok i zaustavilo.

U nesreći je 18-godišnji suvozač smrtno stradao na mjestu događaja, dok su vozač i 24-godišnji putnik iz vozila teško ozlijeđeni. Očevid je, po nalogu dežurne zamjenice Županijske državne odvjetnice u Karlovcu, obavila policija. Utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas.