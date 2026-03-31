Detalji sa suđenja Mlađanu: "Ne žalim što sam ubio drota, trebao sam ih više pokokat"

Na Županijskom sudu u Varaždinu jutros je održano drugo ročište u suđenju višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, koji kaznu izdržava u lepoglavskoj kaznionici. Ročište se odvilo uz iznimno jake mjere osiguranja koje uključuju interventnu i specijalnu policiju, a šire područje suda nadziralo se i dronovima.

Srđan Mlađan bi, nakon gotovo 29 godina provedenih iza rešetaka, trebao izaći na slobodu iduće godine. No, to bi mogla spriječiti nova optužnica, prema kojoj ga se tereti da je tijekom boravka u zatvoru od drugog zatvorenika, svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića, tražio da otme i ubije osobe koje su mu naštetile i svjedočile protiv njega.

Među njima je navodno i njegova supruga Elija, s kojom se vjenčao 2019. godine u kaznionici u Lepoglavi.

Mlađan je na prvom ročištu odbacio sve optužbe.

Pred sudom su danas pročitani dosad nepoznati detalji - kako je oca tražio da objavi oglas u kojem traži osobe koje su spremne ubiti policajce.

Tužiteljica Ivana Krnjak navodila je dokaze koje ima protiv njega. Pročitala je razgovor jednog posjeta njegovih roditelja u zatvor: "Izjavljuje u više navrata da mu nije žao da je ubio drota te da je trebao više njih pokokati, samo da ga nisu uhvatili." Mlađan je to slušao bez reakcija, piše RTL Danas.

Tražio oca da objavi oglas

Pa i dio u kojem je tužiteljica ispričala da je oca tražio da objavi oglas sadržaja - željan si prave moći, pokazat ću ti što je moć ako si dovoljno hladan i nemilosrdan.

A kad netko nazove otac je, prema Srđanovim uputama, ovo trebao reći: "Kvalifikacijsko pitanje glasi - što bi radije bio? Policajac ili ubojica policajca? Ako odgovori na ovo drugo - ubojica, traži da ti da broj preko kojeg ćemo biti u kontaktu i ime."

Kumu slao pismo i razglednicu: "Šta se ne javljaš?"

Među dokazima su i pismo i razglednica koje je slao kumu.

Tužiteljica je čitala: "Šta je, kume, šta se ne javljaš? Da ti nisu zaplijenili papir i olovku? Ništa me više ne čudi. Imao sam 10.1. pretres. I to kakav pretres. Uzeli su mi sav med. Sve filmove, skrivene i neskrivene. A najgore od svega što su mi uzele sve bilježnice, dnevnike, materijale što sam pisao za knjigu."

Nedugo nakon toga Mlađan se javio za riječ može li iznijeti prijedlog dokaza da se unese u spis, u vezi tog pisma. Sutkinja mu je odgovorila da će moći nakon što se sve podnese. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc objasnio je da među dokaze žele dati ranije prijave protiv Mlađana koje je DORH odbacio jer su bile lažne.

Prva dva ročišta bila su otvorena za javnost. Iduća tri sa svjedocima nisu. "Radi se o privatnim stvarima svjedoka i privatnima stvarima osoba koje su sudjelovale u prethodnim postupcima", ispričala je Ksenija Vidović Vincek, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Srđan Mlađan će pred sud ponovno za dva tjedna.