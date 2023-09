DETALJI NESREĆE NA BRDU PERUN Hitna intervenija splitskih GSS-ovaca: Ozlijeđeni Poljak hitno prebačen u splitsku bolnicu

U nedjelju predvečer u 19 sati HGSS Stanica Split dobila je poziv iz Centra 112 zbog ozlijeđenog stranog državljanina kraj crkvice Sv. Jure na Vršini u Gornjoj Podstrani.

NAJNOVIJE INFORMACIJE

Stranac je pao putem i ozlijedio glavu uz obilno krvarenje. Imao je sreću što je s njim u društvu bila rođakinja, inače medicinska sestra po struci, te mu je zaustavila krvarenje do dolaska HGSS-a.

Iz Stanice je krenulo četrnaest spašavatelja koji su unesrećenog UT nosilima prenijeli do ceste i predali ekipi Hitne medicinske pomoći. Treba napomenuti kako je ova akcija završena u svega 1 sat i 5 minuta, od dojave do izlaska na teren do predaje osobe hitnoj pomoći.

RANIJE OBJAVLJENO:

Oko 19:30 splitska policija i spašavatelji HGSS-a zaprimili su dojavu o stranom državljaninu Poljske koji se penjao na brdo Perun predio Vršine.

Kako doznaje Dalmacija Danas on je uslijed za sada nerazjašnjenih okolnosti ozlijedio glavu.

Unesrećeni strani državljanin prebačen je u KBC Split.

Iz splitske policije doznajemo da, prema za sada dostupnim informacijama, nema elemenata kaznenog dijela.

