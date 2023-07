DETALJI NAPADA U SPLITU Ivošević: "Sjeo sam na piće. Iz susjednog kafića je izletio konobar, došao je do mene i zamahnuo tri puta šakom"

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević večeras je fizički napadnut u Splitu. Napao ga je konobar kafića u centru grada.

Ivošević je za Index ispričao kako je nakon obilaska grada s komunalnim redarima sjeo na piće i da je tada došlo do napada.

"Sjeo sam na piće. Iz susjednog kafića je izletio konobar i prvo me počeo provocirati, a onda je nasrnuo"

"Danas smo bili u kontroli s redarima. Nakon toga sam sjeo na piće u jedan ugostiteljski objekt. Nakon nekog vremena je iz kafića pored izletio je konobar. Prvo me počeo provocirati, dobacivati. Onda mi je pristupio i povišenim tonom krenuo prema meni. Potom je fizički nasrnuo. Srećom nije došlo do ozljeda", rekao je za Index Ivošević.

Nastavio je:

"To je sastavni dio našeg posla i često se susrećemo s prijetnjama ljudi kojima smeta uvođenje reda u grad Split. Najčešće te prijetnje ostanu na tome, no ovaj put je, eto, prijeđeno s riječi na dijela. Ali ne radi se o nekakvom događaju koji bi nas pokolebao i spriječio u daljnjem uvođenju u grad Split", kazao je Ivošević.

Ivošević kaže kako ga je muškarac, koji je navodno koktel-majstor u kafiću Kinoteka, napao dok je sjedio na piću.

"Tri puta je zamahnuo šakom"

"Došao je do mene i zamahnuo tri puta šakom. Uspio sam izbjeći te udarce.. Kada se situacija malo smirila ja sam policiji prijavio taj napad i prijetnje 'da će me riješiti' i dalje je na policiji i Državnom odvjetništvu hoće li djelovati i podizati optužnicu", rekao je za Index Ivošević.

Splitski je dogradonačelnik inače uspio uslikati fotografiju konobara koji ga je napao, i to u trenucima kada je, kako je ispričao Ivošević, konobar ponovno izašao iz kafića i još uvijek mahao rukama.

"U prijetnjama je spominjao odluku o komunalnom redu"

Pitali su Ivoševića je li istina da je u pozadini napada činjenica da kafić iz kojeg je došao napadač ima iste vlasnike kao i kafić No Stress na Pjaci kojem je gradska vlast nedavno uklonila terasu. Čini se da je ta varijanta itekako moguća jer je, kaže Ivošević, muškarac koji ga je napao spominjao odluku o komunalnom redou.

"U prijetnjama mi je spominjao odluku o komulanom redu", rekao je Ivošević.

Na pitanje što mu je sve izgovorio muškarac Ivošević za Index kaže: "Ne bih govorio koje su sve pogrdne riječi bile, mi smo navikli na njih."