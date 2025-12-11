Detalji drame u Slavonskom Brodu: "Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu"

Jedna od stradalih žena zapela je u granju, bacili smo joj uže, ali nije imala više snage da ga dohvati. Ušao sam u ledenu Savu i pomogao joj, ispričao je za 24sata Brođanin Tvrtko Vidović, jedan od prvih koji je priskočio u pomoć migrantima nakon što se u ranim jutarnjim satima u četvrtaku Slavonskog Broda prevrnuo čamac prepun ljudi.

Kako kaže, s društvom je na obližnjem splavu slavio rođendan, kad su iz guste magle začuli vriske.

- Mislili smo da su to čagljevi iz Bosanskog Broda, jer često se znaju čuti. Nakon deset sekundi vidjeli smo ljude kako plutaju Savom - govori Vidović.

"Kasnije sam se smrznuo jer sam ostao još neko vrijeme na nasipu"

Odmah su upalili sva svjetla koja su imali i automobile te pokušali pomoći unesrećenima, ne znajući u prvi tren da se čamac već prevrnuo i da ljudi plutaju u hladnoj nabujaloj rijeci.

- Nije mi bio problem ući u ledenu Savu, tad nisam razmišljao o tome. Kasnije sam se smrznuo jer sam ostao još neko vrijeme na nasipu. Ljudi su se jedno četrdeset minuta derali i plutali do bivše Brođanke, to je poznati restoran kod nas. Čak sam pokušao odvezati jedan čamac koji je bio svezan na obližnjem splavu, mislio sam s njime pomoći ljudima, ali imao je dva lokota i nisam uspio - rekao je Tvrtko.

Ubrzo je stigla policija, a započela je i velika akcija spašavanja u kojoj su sudjelovali granični policajci, vatrogasci iz Slavonskog Broda, Hitna pomoć i HGSS. Voditelj Službe za granicu PU brodsko-posavske Ivica Ostrun potvrdio je da su spašavali 14 osoba.

- Za 13 osoba se prosuđuje da su nezakonito prešle državnu granicu, dok se nad jednom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u organiziranje protuzakonitog ulaženja - rekao je Ostrun.

Inače, osoba koja ih je prevozila i koja se nalazi u policijskim prostorijama je državljanin Bosne i Hercegovine.

Tragom dojava, policijski službenici su na 370. kilometru Save pronašli tijelo muškarca bez znakova života, kao i ženu koju su djelatnici Hitne uspjeli reanimirati, no ona je u 10.20 sati preminula u bolnici. Potraga je nastavljena nizvodno.

- Na 368. kilometru pronađena je još jedna ženska osoba. Reanimacija nije uspjela, u bolnici je u 11.59 sati potvrđena smrt - rekao je Ostrun potvrđujući da je ova tragedija odnijela tri života.

"Tijekom transporta reanimirali smo dvije osobe"

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod, Ivan Vuleta, opisao je kako su vatrogasci na prvoj lokaciji uzvodno od mosta zatekli šest migranata koji su se držali za splav.

- Sve smo ih žive izvukli. Potom je stigla nova dojava da se kraj stadiona Marsonije nalazi još ljudi u vodi - rekao je Vuleta.

U Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević" primljeno je 13 osoba, potvrdio je ravnatelj Josip Samardžić.

- Dobili smo dojavu da nam stižu unesrećene osobe. Tijekom transporta reanimirali smo dvije osobe, jedna je preminula odmah, a kod druge je reanimacija trajala dulje - pojasnio je Samardžić.

Prema prvim informacijama, riječ je o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske. Policija je pronašla i putnu ispravu osobe koja nije zaprimljena u bolnicu i traga za njom.

Iako je riječ o prvom smrtnom slučaju ove godine u Brodsko-posavskoj županiji, spašavanja migranata iz nabujale Save nisu strani događaji.

- Kad vodostaj poraste, stvaraju se rukavci. Migranti misle da su došli na kopno, pokušaju pješice, a zapravo ulaze u hladne plićake, gdje dolazi do utapanja i smrzavanja. Hvataju se za stabla i grane, a teško im je pristupiti - objasnio je Ostrun iz policije.

Policija inače koristi termovizijske kamere i svu raspoloživu opremu, no rijeka je neumoljiva. Ipak i policiji je zanimljiva i iznenađujuća činjenica da se sve dogodilo praktički u strogom centru grada.

- Prema zakonu, policija ima pravo odvraćanja osoba koje pokušavaju nezakonito prijeći državnu granicu. Nismo do sada imali slučajeva u centru grada, ali na periferiji grada smo imali slučajeva, tamo prema kupalištu Poloj ili prema Šumeću s druge strane. Bilo je pokušaja nezakonitih prelazaka i zato koristimo svu opremu, uključujući mobilne prikolice s termovizijskim kamerama, koje sve snimaju, svaki pokret, i zato ih često i ranije primijetimo. Imamo takvih kamera na nekoliko lokacija duž cijele Save - rekao je Ostrun.

Prevozi migrante čamcem preko Save

Ova tragedija na Savi podsjetila je na sudbine migranata koje su već prije gotovo dva desetljeća inspirirale hrvatskog redatelja Branka Schmidta da snimi film "Put lubenica". Film, nastao po ideji pokojnog Ive Gregurevića, prikazuje krijumčarski put preko Save.

Radnja prati Mirka, bivšeg hrvatskog branitelja i narkomana, koji pati od PTSP-a i radi za lokalnu krijumčarsku organizaciju. On prevozi migrante čamcem preko Save prema zapadu, gdje ih preuzimaju drugi krijumčari. U jednom takvom pokušaju pretrpani čamac se prevrće i većina putnika se utopi, ostavljajući samo jednu preživjelu, mladu ženu s kojom Mirko razvija složen, često emotivan odnos.