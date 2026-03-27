Deset električnih autobusa stiže u Split, gradit će se punionice. Evo detalja

Split dio velikog nacionalnog projekta
Ova najava dolazi u trenutku kada je Split uključen u veliki nacionalni investicijski ciklus razvoja infrastrukture za električne autobuse.
Naime, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju punionica električnih autobusa dodijeljeni su predstavnicima 12 hrvatskih gradova, među kojima je i Split. Ukupna vrijednost projekata iznosi 17,6 milijuna eura, od čega je 12,25 milijuna bespovratnih sredstava.
Riječ je o projektima koji se financiraju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a uključuju izgradnju čak 127 mjesta za punjenje električnih autobusa diljem zemlje.
Tiši promet i čišći zrak
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da Vlada za razvoj ove infrastrukture osigurava ukupno 50 milijuna eura bespovratnih sredstava.
"Ovim ulaganjima se smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima, jača se energetska sigurnost i neovisnost Hrvatske, a vrlo brzo benefite će osjetiti i građani, kroz tiši promet, čišći zrak i pouzdaniji javni prijevo"z, poručio je Šušnjar.
Dodao je i da su osigurana sredstva za nabavu električnih autobusa, čime se dodatno ubrzava modernizacija javnog prijevoza u hrvatskim gradovima.