Deset električnih autobusa stiže u Split, gradit će se punionice. Evo detalja

Split dio velikog nacionalnog projekta

Grad Split nastavlja s modernizacijom javnog prijevoza, a novi koraci prema zelenijem prometu već su u tijeku.Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će gradska tvrtka Promet Split u idućim danima raspisati javnu nabavu za 10 električnih autobusa."U idućim danima gradska tvrtka Promet raspisat će i javnu nabavu za 10 električnih autobusa. Ova ulaganja izravno podižu kvalitetu javnog gradskog prijevoza i života naših građana te potvrđuju našu sposobnost uspješnog povlačenja sredstava iz europskih fondova", poručio je Šuta.Neslužbeno, prvotno se govorilo o ugovaranju 14 autobusa, ali se na kraju ugovor potpisao za njih 10.

Ova najava dolazi u trenutku kada je Split uključen u veliki nacionalni investicijski ciklus razvoja infrastrukture za električne autobuse.

Naime, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju punionica električnih autobusa dodijeljeni su predstavnicima 12 hrvatskih gradova, među kojima je i Split. Ukupna vrijednost projekata iznosi 17,6 milijuna eura, od čega je 12,25 milijuna bespovratnih sredstava.

Riječ je o projektima koji se financiraju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a uključuju izgradnju čak 127 mjesta za punjenje električnih autobusa diljem zemlje.

Tiši promet i čišći zrak

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da Vlada za razvoj ove infrastrukture osigurava ukupno 50 milijuna eura bespovratnih sredstava.

"Ovim ulaganjima se smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima, jača se energetska sigurnost i neovisnost Hrvatske, a vrlo brzo benefite će osjetiti i građani, kroz tiši promet, čišći zrak i pouzdaniji javni prijevo"z, poručio je Šušnjar.

Dodao je i da su osigurana sredstva za nabavu električnih autobusa, čime se dodatno ubrzava modernizacija javnog prijevoza u hrvatskim gradovima.