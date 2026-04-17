Derbi u Zagrebu otvara završnicu Lige za prvaka: Mladost i Jadran u borbi za vrh

Nakon pauze u Prvenstvu Hrvatske, uvjetovane reprezentativnim obvezama, odnosno Svjetskim kupom, vraćamo se uzbuđenjima u domaćim bazenima.

14. kolo PH-a u Ligi za prvaka donosi nam tri dvoboja, od kojih je svakako najuzbudljiviji onaj u Zagrebu, gdje se u subotu od 19 sati sastaju Mladost i Jadran (Zona Sport TV).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Splićani, aktualni prvaci, trenutačno su vodeći s 33 boda, dok 30 imaju 'žapci' i Jug AO. Do četvrtfinala prvenstva ostala su još tri, a borbu za 'jedinicu' i kasniji lakši ždrijeb u fazi u kojoj se nema prava na pogrešku mogao bi odlučiti upravo dvoboj sa Save.

Podsjetit ćemo vas da u doigravanje ulazi svih šest sastava iz Lige za prvaka (Jadran, Jug Adriatic osiguranje, Mladost, Primorje EB, Medveščak i Mornar), kao i dvije najbolje momčadi iz Lige za ostanak. Ondje se, tri kola prije kraja, kao vodeći izdvajaju Zadar 1952 s 15 i Solaris s 12 bodova.

U slučaju slavlja jadranaša protiv Zagrepčana, Splićani bi se zacementirali na vrhu. Istina, u zadnjim kolima moraju odraditi posao s Primorjem i Medveščakom.

Što se tiče ovosezonskih prvenstvenih susreta jadranaša i mladostaša, u Poljudu su domaćini bili uvjerljivi s 12:10.

Jerko Marinić Kragić uoči derbija dviju najjačih hrvatskih momčadi kaže:

- Atmosfera je dobra, svi smo tu. Reprezentativci su malo umorni od brojnih utakmica koje su odigrali prošli tjedan. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali sve se zna, nema nepoznanica. Ovo su dvije ponajbolje ekipe u Hrvatskoj, možda i najbolje, koje imaju svoju kvalitetu. Samo to treba pretočiti u bazen, s jednom dobrom energijom i željom. Na kraju očekujem jedan dobar rezultat s naše strane. Odlučit će dobra čvrsta obrana, od tuda sve kreće. Znamo što možemo očekivati od Mladosti, kao i oni od nas, nema iznenađenja. Tko bude željniji i gladniji, on će uzeti pobjedu – jasno će JMK.

Kapetan Zvonimir Butić ovako je najavio susret s Mladosti:

- Utakmica koja nam puno znači. Idemo u goste možda i trenutačno najboljoj ekipi u Hrvatskoj. Spremili smo se u ovih par dana, svi smo živi i zdravi. Ove godine je liga izuzetno jaka: Jadran, Mladost, Jug, tu se priključilo i Primorje. Čeka nas izuzetno zanimljiva završnica, mislim da smo u dobrom ritmu, a i raspoloženje u ekipi je dobro. Vjerujem da ćemo biti pravi.

S mladostašima opasnost vreba sa svih strana?

– Da, ali već smo igrali protiv njih finalnu seriju prošle sezone i ove godine par utakmica. Znamo kako otupiti njihove oštrice. Nešto smo im pripremili, pa ćemo vidjeti kako će to ići – zaključio je Zvonimir Butić.

Jadranaše nakon prvenstvene utakmice s Mladosti čeka važan susret u polufinalu Eurokupa. Iduće subote, 25. travnja, na Poljudu gostuje mađarski BVSC.