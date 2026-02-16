Derbi na Poljudu dobio novi termin, evo kada će igrati s Dinamom

Došlo je do promjene satnice najvećeg hrvatskog derbija u sklopu 25. kola SHNL-a. Hajduk i Dinamo na Poljudu će se sastati na Dan žena 8. ožujka, ali umjesto u prvotno planiranih 17:45, susret će započeti ranije, u 15 sati.

Promjena termina povukla je i korekciju rasporeda druge utakmice toga dana. Dvoboj Vukovara i Rijeke, koji je trebao krenuti u 15 sati, sada je prebačen u večernji termin od 17:45.

Derbi koji može usmjeriti sezonu

Treći ovosezonski susret Hajduka i Dinama mogao bi imati velik utjecaj na borbu za naslov. Nakon 22 kola Dinamo ima pet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka i ovaj bi derbi mogao dodatno ojačati Modre na vrhu ili zadržati Bijele u napetoj borbi.

U prva dva derbija ove sezone Dinamo je slavio 2:0 na Poljudu, dok je susret na Maksimiru završio bez pobjednika. Nakon ovog ogleda u Splitu, još jedan prvenstveni derbi igrat će se 9. svibnja u Zagrebu, tri kola prije kraja sezone.

Odluka o ranijem početku derbija razveselit će dio navijača jer HRT po kolu prenosi jednu utakmicu – upravo onu koja se igra u nedjeljnom poslijepodnevnom terminu. To znači da će susret s Poljuda biti dostupan i gledateljima koji nemaju MAXSport.