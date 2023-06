DEMANT IZ TROGIRA Gradonačelnik Bilić odgovara na prozivke Domovinskog pokreta: "Rijetko i nerado komentiram trivijalnosti"

Ante Bilić, gradonačelnik Grada Trogira reagirao je na tekst objavljen na našem portalu portalu. Tekst je bio pod naslovom DOMOVINSKI POKRET TROGIR: "Gradonačelniče Bilić, prestanite "splapp" tužbama progoniti bivše službenike" (https://www.dalmacijadanas.hr/domovinski-pokret-trogir-gradonacelnice-bilic-prestanite-splapp-tuzbama-progoniti-bivse-sluzbenike/).

Naime, samim time, gradonačelnik Bilić je reagirao i na objavu Županijske podružnice Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji putem ("službene") Facebook stranice "Domovinski pokret Splitsko-dalmatinska.

Naslov Facebook objave bio je: "DP TROGIR – GRADONAČELNIČE BILIĆ, PRESTANITE SPLAPP TUŽBAMA PROGONITI BIVŠE SLUŽBENIKE!" (https://www.facebook.com/profile.php?id=100080917556310&__cft__[0]=AZVGi12MKnus3hi2UrvCPVXsHPPWvQca3FRNd1cejuBfsEsXrrL82ATJPzmQXE82JXnKzzxt9SMkkTw_yH3YcgJfpzI85JRYrml-hPPUC-7fsMP5jRmZz1-AJlALw7y2SCSE8mQ9dGddHsw-cZonMhpDHJTcCj-5qYsECqWBzMXaCMSS2Hhpr8pz1_Bk9apgDg8&__tn__=-UC%2CP-R).

Evo što je povodom u demantu izjavio gradonačelnik Grada Trogira Ante Bilić. Osim toga, gradonačelnik je demantirao sve tvrdnje koje su objavljene na portalu Dalmacija Danas.

"Skrenuta mi je pozornost da je, dana 6. lipnja 2023. godine, portal 'Dalmacija Danas' prenio netom prethodno sročenu objavu sa 'službene facebook stranice Domovinski pokret Splitsko-dalmatinska županija', u kojoj se navodi, između ostaloga:

da zloupotrebljavam svoju poziciju kako bi se na osobnoj razini obračunao s bivšim službenikom Grada Trogira, Matom Čaljkušićem, da ga proganjam i zastrašujem „splapp“ tužbama, a kako bih zaustavio iznošenje vrijednosnih sudova i kritika mog nerada,

da mi grad grca u komunalnim problemima te da je moj nerad počeo ugrožavati živote građana Trogira, dok ja izdvajam novac za PR usluge, plaćene članke, pravne i savjetodavne usluge, a grad se izdvaja po razrovanim i istrošenim cestama, po nedostatku osnovne infrastrukture i po broju stranačkih poslušnika koje bih zaposlio na gradski proračun,

da sam se izgubio u pustim obećanjima i jeftinom populizmu kojim već šest godina obmanjujem građane (krstivši me imenom „Mr. Obećanko“),

da se pozivam na antifašizam koji je mimikrija za propali Titov režim, a s ciljem umanjivanja uloge Trogira u Domovinskom ratu.

Kao što je poznato, rijetko i nerado komentiram trivijalnosti, međutim, smatram se u moralnoj obvezi, ako ni radi čega drugoga zbog sugrađana koji su po tko zna koji put uzastopno od iste osobe izloženi neistinama i klevetama na moj račun i na račun Gradske uprave te zbog solidarnosti, objaviti ispravak (reagiranje) vezan za naprijed navedene objave.

Podsjećati građane Trogira i Vaše cijenjene čitatelje i pratitelje na to kolika je razina komunalnog reda, kao i reda u javnim financijama Grada Trogira, uvedena tijekom mog mandata, djeluje mi nepotrebno, kod činjenice da se Trogir ravnomjerno i održivo razvija u jedno od najboljih mjesta za život u Hrvatskoj, i na to sam ponosan. Brojke i statistike su neumoljive i glavni kriterij, uvijek dostupne svima koje interesiraju, a osobno često dijelim sva dobra postignuća koje smo kolege i ja u posljednjih 6 godina uspjeli napraviti u Trogiru. O tome sada neću jer vjerujem da je to bila naša obveza i zanimaju me samo budući projekti.

Međutim, moram reagirati na tvrdnje kako bih „splapp“ (?!) tužbama proganjao i zastrašivao bivšeg službenika Grada Trogira, a (koliko razumijem, trenutno člana Domovinskog pokreta), gospodina Matu Čaljkušića koji je, podsjetit ću, pravomoćno izgubio sve tužbe prema Gradu Trogiru, te je cijeli postupak okončan još prošle godine.

Žao mi je da, prilikom Vaše objave, kao i prilikom prenošenja iste na portalu „Dalmacija Danas“, niste kontaktirali, bilo gospodina Čaljkušića, bilo mene osobno, budući da bismo Vam, bez dvojbe, obojica rado demantirali te tvrdnje.

Štoviše, pravovremeno bismo Vam dostavili i javnu ispriku zbog klevetanja i vrijeđanja mene i moje obitelji, koju je gospodin Čaljkušić uručio i meni osobno i nadležnom sucu Općinskog suda u Splitu, a nakon primitka i prihvaćanja koje sam odustao od daljnjeg kaznenog progona.

Naime, gospodina Čaljkušića sam tužio zbog niza vrlo grubih uvreda i kleveta, koje su, vjerujem, nastale u afektu, a uslijed toga što je gospodin Čaljkušić utvrđen viškom te mu je (pravomoćno) prestala služba u Gradskoj upravi Grada Trogira.

Gospodin Čaljkušić mi se dana 15. svibnja 2023. godine ispričao te mi je uručio i osobno potpisanu javnu ispriku, namijenjenu objavi, koju je predao i u sudski spis. U predmetnoj, potpisanoj javnoj isprici gospodina Mate Čaljkušića od 15. svibnja 2023. godine se navodi sljedeće:

„Davne 2018. i 2019. godine otvorio sam na društvenoj mreži Facebook stranicu, na kojoj sam iznosio nezadovoljstvo i ogorčenost s dva otkaza u gradskoj upravi Grada Trogira, kao i kritiku lokalne vlasti u Trogiru, sa strane moga svjetonazora i mojih političkih stavova.

Međutim, obzirom da sam nekim svojim stavovima prešao granicu kritike te ušao u sferu osobne uvrede gradonačelnika Ante Bilića i njegove obitelji, ovim putem se izričito i nedvosmisleno, javno ispričavam što sam u više svojih Facebook statusa uvrijedio gradonačelnika Bilića i članove njegove obitelji.

Stoga se gradonačelniku Grada Trogira, gospodinu Anti Biliću, njegovoj obitelji i ostalim spomenutim osobama, iskreno ispričavam zbog nanesenih uvreda i kleveta te jamčim da se iste, kao ni neprimjereni ton moje komunikacije, neće ponoviti.“

Ovu ispriku doživio sam istinitom, te sam je prihvatio, nakon čega sam odustao od daljnjeg vođenja postupka, a gospodina Čaljkušića sam oslobodio obveze snošenja troškova postupka, poželjevši mu mnogo sreće u daljnjem radu i osobnom životu.

Obveza gospodina Čaljkušića bila je javno objaviti predmetnu ispriku, što do danas nije napravio, pa evo prilike da se u cilju istinitog informiranja Vaših čitatelja i pratitelja, kao i članova Županijske organizacije Domovinskog pokreta, istu pročitaju barem na Vašem portalu.

Za kraj, ovo je bila jedina privatna tužba koju sam podnio protiv bilo koga, a ukoliko Vas interesiraju konkretne uvrede i klevete zbog kojih je pokrenuta, iste su dostupne u sudskom spisu, a i osobno Vam ih mogu dostaviti, kako bih Vam ukazao da itekako dobro razlučujem granice kritike i kaznenog djela", izjavio je u demantu Ante Bilić, gradonačelnik Grada Trogira.