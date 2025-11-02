Delija: "Pokraden sam, ovo sport nije vidio!"

Ante Delija izgubio je od Walda Cortesa-Acoste. Dominikanski teškaš nokautirao ga je u prvoj rundi i nanio mu prvi poraz u UFC-u. Delija nije uspio doći do druge pobjede u nizu, koja bi ga ujedno dovela do meča s teškašem iz top 5 UFC-a, ujedno i približila napadu na pojas.

Delija se oglasio nakon meča na svojem Instagramu. "Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je pokraj oka i naravno da želim snimak gdje se taj ubod točno vidi! Sudac nije pokazao "time-out", nego prekinuo borbu i samim tim proglasio me pobjednikom. Ta odluka se ne može kasnije mijenjati. Protivnik je sjedao i odmarao dok se gledao snimak više od nekoliko minuta!

Replay je korišten nakon prekida – što pravila ne dopuštaju! Nakon svega, borba je neregularno nastavljena! Ne tražim ništa više samo poštenje. Ne bježim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije vidio!", napisao je Delija.

Što se dogodilo?

Tijekom razmjene udaraca tri i pol minute prije kraja prve runde Cortes-Acosta prekrio je lice rukama, Delija ga je udarao, a sudac Mark Smith prekinuo je meč, piše Index.

U dva navrata govorio je Acosti da se počne braniti. S obzirom na to da ovaj to nije bio u stanju, sudac je prekinuo meč. Na to je Ante Delija slavio pobjedu, što možete pogledati OVDJE, ali Acosta se požalio da ga je Delije ubo u oko, na što je Smith tražio pregled snimke. Usporena snimka potvrdila je Acostinu tvrdnju jer prst Delijine lijeve ruke doista je bio u lijevom oku njegovog suparnika.

To je značilo da se borba ne smije nastaviti i da će njen službeni ishod biti "no contest" ili bez pobjednika. Tako nalažu pravila. Na nevjericu poznavatelja MMA-a, borba je nastavljena te je zatim Acosta pobijedio Deliju tehničkim nokautom.

Kao što se vidi iz priloženih pravila MMA-a, članak tri objašnjava: "Snimka može se koristiti za pregled ‘završne sekvence borbe‘ i smije se upotrijebiti samo nakon što je borba službeno zaustavljena. Nakon što je snimka korištena za pregled završne sekvence borbe, borba se ne smije nastaviti."

Snimka je dala za pravo Acosti, ali meč je morao biti prekinut

Zato je insajdere i fanove MMA-a zaprepastilo da je borba nastavljena nakon prekida i pregledavanja snimke jer pravila su jasna - nakon pregleda snimke meč se nije smio nastaviti. Nadalje, prema pravilima nakon uboda u oko u kavezu smiju biti samo borci, glavni sudac i liječnik koji ulazi na poziv suca kako bi pregledao borca.

I ovo je prekršeno jer je tijekom pauze u kavez unesen stolac na kojem je Acosta sjedio te su u kavez ušli treneri iz njegove ekipe. Glavno kršenje pravila ipak ostaje to što je borba nastavljena nakon gledanja snimke umjesto da je okončana "no contestom". S obzirom na to da je zatim Delija izgubio, on je oštećen ovakvom odlukom sudaca.