Deliji oduzeta već proslavljena pobjeda prekidom, u nastavku meča završio nokautiran!

Waldo Cortez Acosta pobijedio je Antu Deliju nokautom u prvoj rundi njihove borbe, ali uz splet okolnosti kakav je teško bilo očekivati, odnosno nakon što je hrvatski teškaš već proslavio pobjedu, bez koje je na kraju ostao.

Naime, pravi šok viđen je u oktagonu, gdje je dubrovački borac već mentalno izašao iz borbe, a onda bio prisiljen ipak nastaviti, nedugo nakon čega je došlo do prekida.

Delija je dobro kontrolirao situaciju, a onda napravio što je trebalo

Borba je krenula ispitivanjem snaga na nogama. Nakon nešto manje od minute Delija je napao, no vrlo brzo dolazi do klinča. Waldo je okrenuo Antu na žicu i krenuo tražiti rušenje, no bez uspjeha, piše Gol.hr.

Uskoro su borci ponovno u stojci, a sad Delija kreće na rušenje, no niti on nije uspio i došlo se do novog klinča, gdje je Dominikanac bolje reagirao. No, niti to nije dugo trajalo prije novog povratka u boksački stav, a onda dolazi do žestoke razmjene, u kojoj obojica pokušavaju pronaći pravi udarac.

I pronašao ga je Ante. U jednom trenutku Waldo prestaje vraćati udarca, a Ante kreće još jače. Bila je to kanonada na nogama, gdje se Dominikanac nije snašao, krenuo se okretati i sudac Mark Smith prepoznao je to kao trenutak u kojem je potrebno prekinuti borbu.

Iz proslavljene pobjede u nastavak borbe

No, usporena snimka pokazala je ubod prstima u oči, kao potez koji je doveo do spomenute reakcije Dominikanca te je donesena odluka da on ima priliku nastaviti, što je unatoč držanju za oko odlučio.

Vrlo brzo došlo je do nove razmjene udaraca, ponovno je Ante izgledao dobro, pogodio je lijevi direkt, ali točno na njega primio je kontru, koja je bila toliko snažna da ga je srušila s nogu, a Dominikanac je onda napravio dovoljno da bi sudac po drugi put prekinuo borbu, ali ovog puta na štetu hrvatskog borca.