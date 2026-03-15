Dejan Savićević prati ogled Hajduka i Lokomotive

Današnji dvoboj 26. kola SuperSport HNL između HNK Hajduk Split i NK Lokomotiva Zagreb na stadionu Poljud prati i jedno veliko ime regionalnog nogometa. U svečanoj loži Poljuda nalazi se i legendarni crnogorski nogometaš Dejan Savićević, koji iz blizine promatra susret splitske i zagrebačke momčadi.

Savićević, nekadašnja zvijezda europskog nogometa i dugogodišnji predsjednik Nogometnog saveza Crne Gore, privukao je pažnju dijela publike u loži.

Utakmica na Poljudu igra se pred dobro popunjenim tribinama, a osim zanimljivog dvoboja na terenu, pažnju dijela gledatelja privlače i poznata lica u svečanoj loži koja prate susret.